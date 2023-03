OM eist 3,5 jaar cel tegen voetballer Rai Vloet wegens dodelijk ongeluk

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Haarlem 3,5 jaar cel geëist tegen profvoetballer Rai Vloet (27) voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp in 2021. Daarbij kwam een vierjarig jongetje om het leven.

Cruisecontrol

Vloet erkent dat hij ‘twee tot drie glazen sterke drank’ op had voordat hij op 14 november 2021 bij Hoofddorp betrokken raakte bij het ongeluk. De voetballer, die tegenwoordig in Rusland speelt, was naar eigen zeggen bezig met de cruisecontrol toen zijn auto op volle snelheid achter op een andere auto crashte. De rechter vond dat ongeloofwaardig, omdat hij vlak voor het ongeval 203 kilometer per uur reed.

In de auto van de slachtoffers zat een jong gezin. Een vierjarig jongetje kwam als gevolg van de aanrijding om het leven. Zijn ouders raakten gewond.

Het OM noemt het rijgedrag van Vloet “roekeloos”. Ook had hij te veel alcohol gedronken.

De officier van justitie: ‘Als verdachte zich had gehouden aan de regels die voor alle verkeersdeelnemers gelden, dan was dit ongeval niet gebeurd. Verdachte heeft die nacht veel te hard gereden, en dit vormt al een groot risico voor een aanrijding. Maar door dat ook nog te doen onder invloed van te veel alcohol, dan is zo’n risico niet meer te vermijden. Door zijn toedoen is een vierjarig jongetje om het leven gekomen.’

Houding

Vlak na het ongeluk deed de ex-speler van o.a. PSV, NAC en Heracles er alles aan om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Zo ontkende hij in eerste instantie de auto te hebben bestuurd en wekte hij de suggestie dat zijn medepassagier had gereden. Pas aan het einde van de dag erkende hij zelf de bestuurder geweest te zijn.

De officier van justitie: ‘De wijze waarop verdachte heeft gehandeld vlak na het ongeluk is allesbehalve fraai en getuigt van weinig respect. Dit alles rekent het OM de verdachte zwaar aan. Ook het gegeven dat verdachte na het ongeluk geen contact heeft gezocht met de slachtoffers doet hen pijn en zorgt voor veel boosheid.’ ‘Een passende strafeis bepalen in deze intens droevige zaak is moeilijk, want geen enkele straf zal recht doen aan het gemis en verdriet bij de nabestaanden. Het is een werkelijkheid die onomkeerbaar is en die niemand heeft gewild – ook de verdachte niet. Maar hij is er wel verantwoordelijk voor’, aldus de officier van justitie.

Het OM vindt bewezen dat Vloet zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een dodelijk ongeval en dat sprake is van de zwaarste vorm van schuld: roekeloosheid. Het OM eist daarom een gevangenisstraf van 3,5 jaar en een rijontzegging van vier jaar.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.