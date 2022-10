OM eist 3,5 jaar cel voor 131 kilo cocaïne in auto en woning bij moeder

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen de 22-jarige Mathijs K. voor het bezit van 131 kilo cocaïne in een auto en woning van zijn moeder in Badhoevedorp. De cocaïne heeft volgens het OM een geschatte handelswaarde van rond de 3,5 miljoen euro.

131 blokken

De politie hield de twintiger op 19 juli van dit jaar aan bij de woning in Badhoevedorp, waar hij met zijn moeder woonde. Uit politieonderzoek bleek dat Mathijs K. daar en in de auto een grote partij cocaïne had liggen. In de slaapkamer van de verdachte werden 81 blokken met verschillende stempels aangetroffen en nog eens 50 blokken cocaïne in de auto van zijn vader, die K. gebruikte. De woning is vervolgens gesloten door de gemeente.

Dure merkschoenen

Het OM vervolgt K. op verdenking van het overtreden van de Opiumwet (harddrugsbezit) en het voorhanden hebben van contante geldbedragen en merkschoenen van Dior, verworven uit criminele activiteiten. Het geld en de merkschoenen zijn in beslag genomen nadat zij werden aangetroffen in de slaapkamer van de verdachte en in de auto.

Onderzoek telefoon

Uit het onderzoek naar de in beslaggenomen telefoon van K. is volgens justitie gebleken dat hij al langer contact had met anderen over drugs en geld. Ook is uit telefoongegevens en verhoor gebleken dat hij voor de hand- en spandiensten die hij verrichtte, geld kreeg. De officier van justitie ter zitting: ‘Uit de chat op de telefoon die onder de verdachte in beslag is genomen, blijkt dat de verdachte wist dat de partij cocaïne aan hem werd overhandigd en dat hij die moest overdragen.’

Niet te rijmen

Op basis van politieonderzoek naar de bankrekening van Mathijs K., concludeert het OM dat zijn uitgavenpatroon niet valt te rijmen met zijn legale inkomsten. Mede door de scheiding van zijn ouders en het niet voortzetten van een verdere opleiding om in dienst bij zijn vader te gaan werken, zat K. krap bij kas. Het viel het onderzoeksteam wel op dat de verdachte naast salaris en zorgtoeslag ook veel betalingen van kleine bedragen van derden ontving.

Ernst

Hoewel de officier van justitie te kennen gaf in haar strafeis mee te wegen dat de verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen, vindt ze veroordeling volgens het volwassenenstrafrecht gerechtvaardigd. Ze benadrukte in haar requisitoir de ernst van zijn misdrijven en de zware straffen die staan op het voorhanden hebben van een dergelijke hoeveelheid cocaïne.

Het OM eist 3,5 jaar cel tegen Mathijs K.. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.