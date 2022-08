OM eist 36 maanden voor ripdeal op parkeerterrein tuincentrum

Connect on Linked in

Voor een gewelddadige ripdeal op het terrein van een tuincentrum en het bezit van drugs heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraf geëist tegen een man uit Zaandam.

Agenten doen onderzoek op het terrein van het tuincentrum in Zevenhuizen, waar in november 2021 een ripdeal plaatsvond onder de ogen van bezoekers van de Kerstmarkt. Foto: Jeffrey Jacobs (Nieuws op beeld)

door Joost van der Wegen

Drugsdeal

De ripdeal vond plaats in de middag van 22 november 2021, op het drukbezochte parkeerterrein van een mega-tuincentrum in Zevenhuizen. Een man had daar zijn auto geparkeerd, om een drugsdeal te sluiten. Maar in plaats van geld te ontvangen voor zijn handel, renden plotseling meerdere mannen op zijn auto af.

De man werd uit zijn auto getrokken, en geslagen en geschopt. Daarna klonken er schoten. Mensen die voor de Kerstshow van de Intratuin aan de Bredeweg waren gekomen, waren er getuige van dat de mannen er met pakketten drugs onder hun arm vandoor gingen.

Niemand was getuige van de schotenwisseling, die wel werd gehoord. De beheerder van de oliebollenkraam op het terrein hoorde daarop een auto hard wegrijden.

Vijftien bezoekers werden verhoord naar aanleiding van het incident.

App

Gisteren kwam een verdachte in de zaak voor de rechtbank, een 21-jarige man uit Zaandam. Hij was de eigenaar van de auto waarmee de drugsoverval werd gepleegd. Uit zijn telefoongegevens bleek dat hij de bewuste dag in Zevenhuizen kon zijn geweest, ook paste hij in het signalement van de dader.

Op zijn telefoon stond ook een app, waarmee hij tientallen peilbakens kon volgen. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij zo drugstransporten kon volgen.

De politie kreeg bevestigd dat het om een ripdeal met drugs ging, nadat ze de dealer had getapt. Hij vertelde aan zijn vriendin dat hij was bestolen. In zijn woning werden onder meer cocaïne en hasj aangetroffen. De man is onlangs weer veroordeeld voor grootschalige drugshandel.

Woordvoerder Vincent Veenman van het Openbaar Ministerie in Den Haag tegenover Crimesite. ‘Ook vanwege het feit dat de geripte man zelf in zoveel woorden aangaf dat hij van drugs was bestolen, en dat er op dezelfde dag nog drugs zijn gevonden in het huis van de dealer, gaan we hiervan uit.’

Het OM kan niet preciezer aangeven om welke drugs, en om hoeveel het ging, omdat de drugs nooit meer zijn teruggevonden.

Indruk

De officier van Justitie vertelde maandag in de rechtszaal dat de ripdeal enorm veel indruk heeft gemaakt op het publiek. ‘Mensen die simpelweg dachten een gezellige middag te hebben bij de kerstshow in het tuincentrum, kwamen zomaar ineens terecht in de wereld van de keiharde georganiseerde misdaad. Daarin lijkt het plegen van geweld in het openbaar de normaalste zaak.’

De man uit Zaandam is momenteel de enige aangehouden verdachte. Het onderzoek naar de andere overvallers en de mogelijke schutter loopt nog. Voor de telastegelegde ripdeal en het voorhanden hebben van drugs eiste het Openbaar Ministerie 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.