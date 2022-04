OM eist 4 jaar cel tegen Zoetermeerder (29) voor wapenhandel

Connect on Linked in

Een 29-jarige man uit Zoetermeer heeft woensdag vier jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen zich horen eisen vanwege wapenhandel. Verdachte M. den H. bouwde volgens justitie maandenlang gas- en alarmpistolen om tot echte vuurwapens en had zelf een doorgeladen automatisch wapen in zijn bed liggen.

Tbs-kliniek

De verdachte hoorde zijn strafeis woensdag voor de rechtbank in Den Haag. Hij kwam bij de politie in beeld na een tip dat een veroordeelde wapenhandelaar, die in een tbs-kliniek zat, zijn handeltje nog steeds door anderen liet voortzetten. De 29-jarige Zoetermeerder M. den H. stond op de bezoeklijst van de tbs-kliniek en had veel telefonisch contact met de veroordeelde man. Op zijn rekening waren verschillende verdachte transacties te zien, soms ook gewoon letterlijk met de omschrijving “inkoop” erbij.

‘Heel wapenarsenaal’

Op 7 september 2021 werd de Zoetermeerder aangehouden in het huis van een vriend, waar hij toen al een tijdje verbleef. Daar bleek volgens de officier van justitie “een heel wapenarsenaal te liggen”. ‘Meerdere vuurwapens met bijpassende munitie, tot zelfs een doorgeladen automatisch vuurwapen in bed.’

Tsjechisch bedrijf

Toen de politie de woning van de verdachte zelf doorzocht, bleek dat daar een soort werkplaats was ingericht waar gaspistolen en alarmpistolen werden omgebouwd tot echte vuurwapens. Die gas- en alarmpistolen liet de verdachte volgens het OM gewoon per post bezorgen door een Tsjechisch bedrijf of haalde hij op bij een bedrijf in België.

Volgens de officier van justitie is “uit het onderzoek duidelijk geworden dat er tientallen, mogelijk zelfs honderden vuurwapens zijn gefabriceerd en verhandeld, waarmee duizenden euro’s zijn verdiend.”

Voorwaarden

Het OM wil dat de man vier jaar de cel in gaat, waarvan één jaar voorwaardelijk. In de voorwaarden zou moeten worden opgenomen dat de verdachte zich bij de Reclassering meldt en zich in een kliniek laat behandelen voor zijn drugsverslaving.

De uitspraak tegen hem is over twee weken.

De vriend bij wie in huis de wapens zijn gevonden zal op een later moment voor de rechter komen. Ook de man in de tbs-kliniek zal nog worden vervolgd voor zijn aandeel in de wapenhandel.