OM eist 4,5 jaar cel tegen Bussumer (25) voor drugshandel en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 4,5 jaar celstraf geëist tegen de 25-jarige E. de B. uit Bussum op verdenking van drugshandel, drugsbezit en witwassen. Ook moet de man, als het aan justitie ligt, afstand doen van eerder in beslag genomen goederen en geld. Het gaat onder andere om 1,4 miljoen euro, zeven bitcoins, een auto en twee dure Rolexen.

1,4 miljoen

Het bewijsmateriaal tegen de Bussumer bestaat onder andere uit ontcijferde chatberichten, telefoongegevens, anonieme tips en een grote hoeveelheid geld, goederen en drugs die bij huiszoekingen zijn aangetroffen. Zo werd in juni 2022 in de chalet van de verdachte in Lopikerkapel meer dan 1,4 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Ook lagen er verschillende soorten drugs, waaronder cocaïne, mdma, methamfetamine, hasj en wiet.

Tienduizenden xtc-pillen

Uit de chatgesprekken blijkt onder andere dat de man betrokken was bij de handel in grote partijen met tienduizenden xtc-pillen en honderden liters GBL, de belangrijkste grondstof voor de productie van GHB. Al met al concludeert het OM dat de verdachte in elk geval in de periode tussen juni 2020 en september 2020 betrokken is geweest bij de handel in verschillende soorten hard- en softdrugs. Daarnaast zou hij zich in de periode juni 2020 tot en met juni 2022 schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Procesafspraken

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het OM rekening gehouden met de ernst van de feiten, met het strafblad van de verdachte en andere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast zijn er procesafspraken gemaakt tussen het OM en de verdediging. Zo is onder andere afgesproken dat de verdediging geen onderzoekswensen indient en dat de verdachte afstand doet van de in beslag genomen goederen en het geld. De strafeis valt hierdoor ook lager uit, dan wanneer er geen procesafspraken zouden zijn gemaakt.

Alles meewegende eist het Openbaar Ministerie 4,5 jaar gevangenisstraf tegen E. de B..

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.