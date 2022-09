OM eist 4,5 jaar cel voor vijf miljoen cash en 90 kilo coke in stashhouse

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam 4,5 jaar cel geëist tegen een 41-jarige man met de Servische en Kroatische nationaliteit. In een appartement in de Amsterdamse Jordaan waar de man verbleef werd in maart dit jaar vijf miljoen euro in contanten, 90 kilo cocaïne, een vuurwapen en munitie aangetroffen.

(Beeld uit archief)

De politie kwam het appartement in hartje centrum op het spoor in een onderzoek naar een andere man die betrokken was bij een “spookwoning” waar miljoenen euro’s aan cash en wapens werden gevonden. Deze man ontmoette de 41-jarige verdachte, die door de politie werd gevolgd naar het appartement in de Jordaan. De man met de Servische en Kroatische nationaliteit beweerde dat hij op een korte vakantie in Nederland was, en kwam zenuwachtig over.

Big shoppers vol cash en coke

Het vermoeden van de politie dat het appartement werd gebruikt als “stashlocatie”, leek te kloppen: bij doorzoeking werden later acht boodschappentassen aangetroffen met in totaal ruim vijf miljoen euro in contanten. In de slaapkamer lag een vuurwapen (Taurus PT92 AFS), inclusief houder en negen patronen. Ook stonden er vijf tassen gevuld met in totaal bijna 90 kilo cocaïne met een straatwaarde van circa 4,5 miljoen euro.

Geen werk en inkomen

Uit onderzoek naar de verkeersgegevens van de Oost-Europeaan bleek dat hij al bijna zeven weken in de woning verbleef, wat volgens justitie niet wijst op een “korte vakantie”. Naast het drugs- en wapenbezit wordt de man verdacht van witwassen. Hij wil niet zeggen waar de miljoenen vandaan komen en zegt zelf geen werk en inkomen te hebben en van niks te leven. Het OM vermoedt dat het geld afkomstig is uit criminele activiteiten van anderen, en dat de verdachte het miljoenenbedrag bewaakte.

Procesafspraken

Omdat de officier van justitie met de verdediging procesafspraken heeft gemaakt, valt de eis van 4,5 jaar onvoorwaardelijk lager uit dan het OM gebruikelijk in zo’n zaak zou eisen. Door deze afspraken kan de zaak volgens justitie relatief snel worden afgerond en de rechter over twee weken zijn oordeel uitspreken.

Het inbeslaggenomen geldbedrag van 5.013.215 euro moet volgens het OM verbeurd worden verklaard.