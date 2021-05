OM eist 6,5 jaar cel voor ‘chefkok’ in Haags drugslab

Connect on Linked in

Een 47-jarige Hagenaar heeft vrijdag 6,5 jaar cel tegen zich horen eisen voor de rechtbank in Den Haag vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. Volgens het Openbaar Ministerie had de man als “superlaborant” een cruciale rol bij de productie van synthetische drugs. ‘We noemden hem in een eerdere strafzaak chefkok, maar eigenlijk doet dat doet hem tekort,’ aldus de officier van justitie.

(Foto uit archief)

Garagebox

De Hagenaar stond terecht voor het zogenoemde “koken” in een geïmproviseerd drugslab dat eind oktober 2019 in een garagebox aan de Scheldestraat in Den Haag werd gevonden. Daarnaast deelde hij zijn kennis met andere criminelen. De verdachte was eerder al veroordeeld voor drugsfeiten. In oktober 2019 kwam informatie binnen dat de man opnieuw geregeld naar een drugslab zou rijden. Daarop werd door de recherche een onderzoek gestart waaruit bleek dat hij verschillende attributen aanschafte, zoals ketels.

‘Nobelprijs-winnaar in scheikunde’

Volgens justitie is de verdachte ‘rustig verder gegaan met het in huis produceren van drugs’. Als “superlaborant” beheerst hij het chemische proces tot in de finesse en deelde deze kennis ook met anderen. Ook vroegen anderen hem om raad als er in hun lab iets mis ging. Hij gaf daarnaast advies over de inkoop van grondstoffen en leverde spullen zoals ketels en koelers. Hij zou hebben opgeschept dat hij ‘nog beter was dan een bekende Nobelprijs-winnaar in de scheikunde’. Welke drugs er werden gemaakt, is niet bekendgemaakt.

‘Cruciaal’

‘Zonder hem konden grootschalige labs niet functioneren op het niveau zoals ze nu doen,’ zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak. ‘Hij is cruciaal in het proces en geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om te stoppen.’

Het Openbaar Ministerie eiste 6,5 jaar cel tegen de 47-jarige man uit Den Haag. Daarnaast waren zijn vriendin en een 46-jarige Rotterdammer op de hoogte van zijn praktijken, onder meer omdat hij er spullen kon opslaan. Tegen zijn vriendin eiste het OM twee maanden cel en tegen de Rotterdammer en een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.