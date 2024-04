OM eist 7 jaar tegen Hilversummer (21) voor internationale wapenhandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Amsterdam zeven jaar celstraf geëist tegen de 21-jarige K.H. uit Hilversum wegens internationale wapenhandel. Volgens justitie was de handel voor de man een verdienmodel, dat werd gekenmerkt door een verlangen naar status, geld en criminele kansen.



(Beeld uit archief)

De verdachte bestelde sledegroepen, geschikt voor handvuurwapens van het merk Glock, in de Verenigde Staten. Andere Glock-onderdelen voor een compleet vuurwapen – kasten en patroonhouders – bestelde hij bij een Oostenrijkse wapenhandelaar. De verdachte kocht in 2022 en 2023 voor meer dan 200.000 euro wapenonderdelen. De bestellingen werden door handlangers opgehaald bij verschillende pakketpunten in Nederland.

Dna-match

Het OM verwijt de man dat hij met zijn professionele handel heeft meegewerkt aan het in omloop brengen van deze vuurwapens. In zes zaken zijn vuurwapens aangetroffen die via een dna-match of serienummer aan de 21-jarige verdachte kunnen worden gelinkt.

Aalsmeer

De verdachte kon in juli 2023 worden aangehouden bij een nieuwe poging om onderdelen voor vuurwapens aan te kopen. In zijn woning zijn door de politie vuurwapenonderdelen en munitie aangetroffen. Ook in een schuur bij een woning in Aalsmeer zijn 118 wapenonderdelen en 328 scherpe patronen gevonden.

Duur penthouse

Volgens het OM ging de verdachte planmatig en georganiseerd te werk. ‘Zijn rol in de handel was groot. De verdachte was een spin in het web,’ aldus de officieren van justitie. Ook verdiende K.H. goed aan de wapenhandel. ‘Criminele (wapens)inkomsten hielpen de verdachte om onafhankelijk te worden van zijn ouders, overheid, werk en onderwijs. Hij woonde in een duur penthouse in Hilversum, bestelde dagelijks eten en huurde een Mercedes’, aldus het OM.

Kwetsbare jongeren

Als handlangers werden vooral kwetsbare jongeren ingezet. ‘De verdachte spande gewillige of afhankelijke jongeren en minderjarigen voor het karretje bij zijn strafbare feiten: om wapens op te halen, te vervoeren, veilig te stellen of om betalingen via hun bankrekening te laten plaatsvinden.’ Het belangrijkste doel is volgens de officieren van justitie geweest het verdienen van snel misdaadgeld.

De rechtbank doet op 19 april uitspraak.