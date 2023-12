Vrouw beschoten bij woning in Uden, verdachten voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Vioolstraat in Uden is vrijdagavond een 60-jarige vrouw lichtgewond aan haar been geraakt. De vrouw werd beschoten nadat er bij haar woning werd aangebeld. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Uitkijk

Agenten kwamen vrijdagavond rond 19.35 af op een melding dat de 60-jarige bewoonster van een woning aan de Vioolstraat gewond was geraakt na te zijn beschoten. Kort daarvoor was er bij de vrouw aangebeld door een onbekende man. In woninghal werd de vrouw door de man beschoten. Een tweede man stond voor de woning op de uitkijk.

Signalement

Beide mannen renden hierna weg richting de MuzeRijk. De schutter had volgens de politie een opvallend smal gezicht en een ringbaardje. Hij droeg een jas met capuchon en daaronder een petje. Een signalement van de tweede verdachte is niet bekend.

Voor de vrouw was geen medische zorg in het ziekenhuis nodig.

De politie is op zoek naar de twee verdachten en is een onderzoek naar de toedracht gestart.