OM eist acht jaar cel voor grootschalige drugshandel via darkweb

Justitie heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige man uit Heerhugowaard vanwege grootschalige drugshandel op het darkweb. De man was in 2017 ook al veroordeeld tot 5,5 jaar cel vanwege de grootschalige export van xtc in postpakketten via het darkweb.

Usb-stick

In 2019 volgden op een verdenking van witwassen doorzoekingen in de cel van de verdachte en bij de woning van zijn vriendin in Alkmaar. Bij haar werd een usb-stick aangetroffen met toegangscodes tot de verkoopplek KG Company van de man op het darkweb. Het wachtwoord voor de usb-stick werd gevonden in een notitieboekje op de cel van de 33-jarige verdachte uit Heerhugowaard.

90 kilo harddrugs

De usb-stick bevatte de verkoopadministratie van de drugshandelaar. Daaruit bleek dat hij ongeveer 100.000 xtc-pillen, 22,5 kilo mdma, 10 kilo amfetamine, 2,6 kilo cocaïne en meer dan 10.000 2-cb pillen via het darkweb had verstuurd. Het gaat opgeteld om 145 bestellingen naar 30 landen, waarbij in totaal 90 kilo harddrugs zijn uitgevoerd. De drugs zijn in een half jaar tijd in de periode augustus 2017 tot en met maart 2018 verkocht.

Taakstraf

Tegen de 30-jarige vriendin van de man eiste het OM vrijdag een taakstraf van 100 uur vanwege het bezit van 39 xtc-pillen, een gasdrukwapen en witwassen. Haar vriend betaalde contant bijna de gehele huur voor haar woning. Een aangetroffen geldbedrag van 5000 euro zou ze hebben verdiend met oppassen, maar de vrouw wilde niet vertellen bij welk gezin ze dan oppaste. De officier van justitie vermoedt dat zij leefde van het geld van haar vriend en hem niet wil laten vallen. Als stok achter de deur eiste hij daarom een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Hardleerse recidivist

Voor de man geldt volgens de officier als verzwarende omstandigheid dat hij al binnen een half jaar na zijn eerdere veroordeling van 5,5 jaar opnieuw de fout is ingegaan. Samenvattend is de verdachte een hardleerse recidivist, aldus de officier van justitie, die acht jaar cel eist.

De rechtbank doet op 3 december uitspraak.