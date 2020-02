OM eist afpakken auto’s met verborgen ruimte

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het Openbaar Ministerie is van plan om in rechtszaken waarin verdachten gebruik maakten van een voertuig met een verborgen ruimte voortaan verbeurdverklaring van dit voertuig te eisen. Dat zei een officier van justitie tijdens een zitting in de Rotterdamse rechtbank, schrijft het Algemeen Dagblad.

Het is een kostenoverweging, aldus het OM, het aantal auto’s met verbogen ruimten neemt sterk toe. Tot nu toe krijgen verdachten de voertuigen terug nadat ze op eigen kosten de ruimtes uit de wagen verwijderen. Het OM gaat nu stoppen met teruggave en voortaan aan de rechter om verbeurdverklaring vragen, zoals vroeger ook wel gebeurde.

Het Openbaar Ministerie kondigde de nieuwe aanpak aan tijdens een rechtszaak met een 21-jarige Albanees die vorig jaar oktober werd aangehouden in Hendrik-Ido-Ambacht met een Audi A3 die een verborgen ruimte met elektrische sluiting in het middenconsole had. Daarin lag 160.000 euro cash.

De verdachte is blijven zwijgen over de herkomst van het geld. De aanklager eiste negen maanden cel.