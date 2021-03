OM eist celstraffen tegen ‘witwasfamilie’

Connect on Linked in

Verschillende leden van één Amsterdamse familie vormden volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam een criminele organisatie die crimineel geld beheerde en rondbracht. Het was ‘een witwasfamilie’, aldus de officier van justitie. Hoofdverdachte is een 63-jarige man tegen wie 4,5 jaar cel en een geldboete van 50.000 euro is geëist.

(beeld uit archief)

Ondergronds bankieren

Ook de 67-jarige echtgenote, de 30-jarige dochter, 26-jarige zoon en een 26-jarige vriend van de familie zijn verdacht van witwassen. De eisen tegen hen lopen van 14 maanden tot drie jaar en zes maanden celstraf. Het Openbaar Ministerie stelt dat ze bezig waren met ondergronds bankieren.

Bij ondergronds bankieren wordt geld buiten het zicht van de banken of Belastingdienst Nederland uitgesmokkeld om het elders uit te betalen. Criminelen maken veel gebruik van dit systeem.

Woning

Volgens de officier van justitie blijkt uit het onderzoek dat ieder van de verdachten een eigen rol had bij het koerieren en beheren van geld. Ze opereerden vanuit één woning in Amsterdam en onderhielden contacten met criminelen van wie ze het geld in ontvangst namen met pgp-telefoons. Ook kochten ze auto’s en boekten ze reizen met crimineel geld, aldus het OM.

Er werd ook een vuurwapen met munitie en een stroomstootwapen bij de verdachten aangetroffen.

Het is al een wat oudere zaak van het landelijk parket. In 2018 werden de verdachten na een langer lopend onderzoek aangehouden met een miljoen euro cash.