‘OM eist drie jaar cel in Twentse wapenzaak’

Hengelo G. staat terecht voor de vuurwapens die op 2 november 2018 in Hengelo zijn gevonden: automatische geweren, raketwerpers en munitie. Voor deze kwestie zijn al twee mannen uit Hengelo aangehouden en veroordeeld. Een van hen heeft bij de politie verklaard dat een blonde jongen die wapens zou hebben geleverd. Volgens justitie bedoelde hij G..

G. ontkent alles, en zegt nog nooit met wapens in aanraking te zijn geweest.

Hand-en-spandiensten

G. kent de veroordeelde mannen uit het verleden van voetbal en uitgaan. Hij zegt wel geld, cryptotelefoons, auto’s en bitcoins te hebben verhandeld. Volgen hem klopt het signalement dat de getuige gaf niet. Bovendien had de getuige ook gewoon zijn naam kunnen noemen bij de politie, omdat ze elkaar kennen, zegt G.

Sirocco

Na de invallen in Hengelo en Enschede zijn er twee wapens gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagen Sirocco, een auto die op naam heeft gestaan van G.. Met een van die wapens is in 2017 een aanslag gepleegd in Gronau (D), op een man die hierbij zwaargewond raakte, maar overleefde. G. zegt hiervan niks te weten.

G. erkent wel geld te hebben overgedragen aan de plegers van deze aanslag, onder wie de (veroordeelde) Maurits R.. Wat de reden was voor het overdragen van dit geldbedrag zegt G. nooit te hebben geweten. Nadat hij dat ‘allemaal hoorde’ zegt hij zich te hebben gedistantieerd van ‘deze groep mensen.’

Justitie gelooft dat niet en zegt dat ook door G. geleverde auto’s zijn gebruikt voor het plegen van aanslagen.

Redelijke onderzoekstermijn

Advocaat Didi van Bommel vindt dat de redelijke onderzoekstermijn van de zaak met zes jaar is overschreden, nadat G. van een getuige uiteindelijk verdachte is geworden.

Zijn eerder als getuige afgelegde verklaringen zag justitie eerst als betrouwbaar, en nu niet meer. Ze vroeg om vrijspraak.