OM eist drie jaar cel na aantreffen ruim 1,2 miljoen euro in contanten

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Den Bosch drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 35-jarige koerier uit Arnhem. De man koerierde volgens justitie in een maand tijd in totaal ruim 1,2 miljoen euro in contanten. Hij wordt verdacht van gewoontewitwassen.

(Foto ter illustratie)

Naast de celstraf eist de officier van justitie in witwaszaak 26Haylake een proeftijd van drie jaar en een geldboete van 50.000 euro. Daar bovenop eist het OM de onttrekking aan het verkeer van de auto waarin het geld in een verborgen ruimte werd aangetroffen. Bovendien vorderde de officier van justitie verbeurdverklaring van de bijna 1,2 miljoen euro.

Snelwegcontrole

De Arnhemmer werd op 15 september 2021 op heterdaad door de politie betrapt in een Peugeot type 208 die op naam van een 19-jarige vrouw stond. Dat gebeurde bij een controle op de snelweg bij het Noord-Brabantse dorp Hank. De man was de bestuurder en de enige inzittende van de auto.

Verborgen ruimte



Bij controle van het voertuig werd de verborgen ruimte aangetroffen. Op de plek van het reservewiel was een dubbele bodem gemaakt, door het aanbrengen van een extra bodemplaat. Door middel van een elektrische bediening kon deze verborgen ruimte worden ontgrendeld, waarna de bodemplaat door gasveren omhoog kwam.

In de verborgen ruimte ontdekte de politie contant geld. Dat bevond zich in een zwarte sporttas en in een plastic tas. In totaal ging het om 1.219.160 euro aan contanten, waarvan 1.119.000 euro in de zwarte sporttas zat en 100.160 euro in de plastic tas.

Signal



Uit onderzoek aan de mobiele telefoon van de Arnhemmer, bleek dat beide bedragen door hem ontvangen waren van twee verschillende gebruikers van de versleutelde communicatie-app Signal. Verdachte chatte in een chatgroep met verschillende gebruikers via Signal over het ophalen van grote geldbedragen met het gebruik van tokens.

Geldoverdrachten



Hij bleek in de periode voorafgaande aan de controle diverse geldoverdrachten te hebben gedaan. De geldoverdrachten vonden plaats in Apeldoorn, Hengelo, Utrecht, Deventer, Enschede en Rotterdam. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om overdrachten ging van flinke contante bedragen. Die liepen uiteen van enkele tienduizenden euro’s tot meerdere honderdduizenden euro’s.

Gewoontewitwassen



Hoewel de op heterdaad betrapte man nog geen strafblad heeft, benadrukte de officier van justitie in zijn requisitoir dat er geen sprake is van een eenmalig begane fout maar van gewoontewitwassen. Hij rekent het verdachte zeer aan dat hij de georganiseerde misdaad heeft gefaciliteerd.



De officier van justitie beklemtoonde ter zitting ook dat de 35-jarige verdachte aanzienlijke veiligheidsrisico’s op de koop toe genomen heeft door de grote contante geldbedragen fysiek te vervoeren. Te denken valt onder meer aan het onder geweld bestolen worden door andere criminelen.

De rechtbank doet op 25 januari uitspraak.