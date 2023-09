OM eist drie jaar cel voor inbraken en diefstal sieraden

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle drie jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Almere voor het medeplegen van twee inbraken bij juweliers. Daarbij werden grote hoeveelheden sieraden buitgemaakt. Drie jaar cel is hoger dan normaal wordt geëist voor diefstal met inbraak.

Snelkraak

Op 1 september 2022 was er in Zwolle rond 05.00 een snelkraak. Twee mannen, met grote tassen en gereedschap, zetten een krik onder het rolluik van de juwelier en slaan met hamers de pui kapot. Ze kruipen onder het rolluik door en slaan vitrinekasten aan diggelen met hamers en weten daar sieraden uit te pakken. De hele kraak is in twee minuten voorbij.

Ermelo

Op 26 oktober 2022 was er in Ermelo een soortgelijke snelkraak bij een juwelier. Ook hier is een roldeur geforceerd, zijn de vitrines ingeslagen en sieraden weggenomen. De eigenaar van de zaak werd wakker van het inbraakalarm en belde zelf de politie.

De buit van deze twee inbraken bedraagt in totaal ruim 200.000 euro.

Ramkraken

Op de plaats delict zijn gereedschappen achtergelaten een dna-spoor. Dat leidt uiteindelijk naar de 28-jarige man. Hij kreeg in 2022 in België 20 maanden gevangenisstraf opgelegd voor een ramkraak, gepleegd in 2019. De verdachte werd in die zaak aan de hand van een dna-match veroordeeld.

De tweede inbreker die er in Zwolle en Ermelo bij was is niet gepakt.

De officier van justitie vindt de straf richtlijn voor een reguliere inbraak in dit geval te laag. Daarom is de eis hoog: 36 maanden. De officier van justitie vindt dat het bij deze zaak bijna om ramkraken ging. Daarvoor zijn de straffen nog hoger door de hogere gevaarzetting.