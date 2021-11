OM eist in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleeder

Print This Post

In de beveiligde rechtbank op Schiphol heeft het Openbaar Ministerie ook in hoger beroep levenslang geëist tegen Willem Holleeder, voor het uitlokken van zes moorden en een poging daartoe, en deel uitmaken van een criminele organisatie.

Opdrachtgever

Volgens het OM is er voldoende bewijs dat Holleeder, al dan niet samen met anderen, opdrachtgever was voor de moorden op: Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Cees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Bij de moord op Van Hout werd ook een man met wie hij een afspraak had gedood. Bij de moord op Endstra raakte een zakenpartner ernstig gewond. Het OM acht Holleeder daarvoor eveneens verantwoordelijk.

Levenslang

De rechtbank in Amsterdam heeft Holleeder op 4 juli 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tegen dat vonnis ging hij in hoger beroep, omdat hij zegt onschuldig te zijn.

Het bewijs berust vrijwel geheel op verklaringen van getuigen. In hoger beroep zijn 27 getuigen gehoord. Ook is weer gebruik gemaakt van de verklaringen van de zussen van Holleeder en door hen opgenomen gesprekken met Holleeder. Verder ontleent het OM bewijs aan zijn ex-vriendin, twee kroongetuigen, twee anonieme bedreigde getuigen en de gesprekken van Endstra met rechercheurs van de Criminele Inlichtingen Eenheid van de Amsterdamse politie.

Aanpassen en draaien

Het OM vindt dat de tegen Holleeder ingebrachte verklaringen geloofwaardig zijn, elkaar versterken en steun vinden in ander bewijsmateriaal. Die verklaringen sluiten andere scenario’s uit. Het OM vindt het niet aannemelijk is dat de belastende getuigen, bijvoorbeeld de gezusters Holleeder, een belang hadden om te liegen.

De verklaringen van Holleeder kunnen niet worden geloofd, denkt het OM. De advocaten-generaal vinden dat hij zijn verklaringen soms naar believen heeft aangepast aan nieuwe bevindingen. Ook zou hij hebben gedraaid en gezwegen als hem dat goed uitkwam.

Het OM ziet in Holleeder een meesterintrigant, die alleen maar aan zichzelf denkt en voor eigen rechter speelde.

Op 2 en 3 december houden de advocaten hun pleidooi. In januari volgt nog een laatste reactie over en weer, en dan volgt het laatste woord van de verdachte. Het gerechtshof doet op 24 juni 2022 uitspraak in deze zaak.

