OM eist in hoger beroep tbs voor doodsteken onderbuurman

Augustus 2023 Het bloedbad vond plaats op 1 augustus 2023 in een woning in de Robert Scottstraat. Ö. was volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij met een lang keukenmes op de mannen instak die onder hem woonden. Ö. was de woning binnengedrongen, een van de bewoners wist te ontsnappen.

De politie arresteerde Ö. in de woning, nadat hij vanaf het balkon allerlei verwarde dingen had geroepen.

Complot

Hij leverde uiteindelijk zijn mes in en bood geen weerstand.

Ö. ging in beroep tegen het vonnis van de rechtbank. In hoger beroep is hij blijven ontkennen dat hij schuldig is en spreekt hij van een complot. Hij is van mening dat hij geen eerlijk proces krijgt.

Ö. heeft geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen concludeerden desondanks dat hij aan wanen lijdt verminderd of geheel toerekeningsvatbaar was geweest.

Gebleken is dat de problematiek van de verdachte al heel lang bekend was bij politie en hulpverleningsinstanties. Door slechte communicatie en samenwerking is nooit afdoende ingegrepen.