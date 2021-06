OM eist maanden cel tegen drillrapper Shennumbanine (18) voor roofoverval

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Haag tot vier maanden cel en werkstraffen geëist tegen drie jonge verdachten van een gewelddadige beroving in Delft. Het slachtoffer werd in oktober vorig jaar geslagen en beroofd van dure spullen toen hij met een vriendin in een auto zat. De hoogste strafeis is voor de 18-jarige Shenrailly G. uit Almere, alias drillrapper Shennumbanine, die bij hiphoplabel Top Notch onder contract staat.

Door Roel Janssen

‘Steek hem!’

Op 14 oktober 2020 zat het slachtoffer met een vriendin in zijn auto op de parkeerplaats bij een Delftse voetbalclub toen plotseling de portieren werden opengetrokken. Drie mannen met bivakmutsen sloegen hem direct in zijn gezicht, gebruikten een nekklem en riepen dat ze zijn spullen wilden hebben. Ook riepen ze: ‘Steek hem, steek hem!’

Hij moest uitstappen en zijn dure Moncler-jas en Gucci-slippers afgeven. Ook zijn Louis Vuitton-tas met daarin drie iPhones, iPods en enkele honderden euro’s moest hij afstaan. Evenals een gasfles. Vervolgens sloegen de mannen op de vlucht in een gereedstaande auto met chauffeur. Nadat het slachtoffer de politie alarmeerde, werd de auto op de A4 aangehouden.

Drillrapper Shennumbanine

De bestuurder was de 22-jarige Amsterdammer Minaygelo G. Zijn drie medeverdachten zijn zijn 18-jarige broertje Shenrailly G. uit Almere (alias drillrapper Shennumbanine), de 17-jarige Emilson H. uit Amsterdam en de 19-jarige Amsterdammer Servinio F. In de auto vond de politie bivakmutsen en handschoenen. Alle vier werden aangehouden maar later door de rechter uit voorarrest geschorst.

Opvallend is dat de 18-jarige drillrapper Shennumbanine en zijn 22-jarige Amsterdamse broer Minaygelo G. (de chauffeur) tijdens hun schorsing drillrapvideo’s hebben opgenomen waarin ze elkaar bedreigen vanwege praten met de politie. De officier van justitie zei hierover op zitting: ‘De twee maken deel uit van een ‘scene’, waarin een pro-crimineel imago wordt nagestreefd dat in het dagelijks leven door de jongeren niet meer van echt is te onderscheiden.’ (tekst gaat verder onder de reclame).

Top Notch

Saillant: rapper Shennumbanine staat sinds november 2019 onder contract bij hiphoplabel Top Notch. Hij staat naast de gewelddadige roofoverval ook als enige van de drie terecht voor een gewelddadige roofoverval in Amsterdam-Holendrecht op 11 juli 2020. Daarbij werd het slachtoffer mishandeld en gedwongen zijn iPhone en bankpas, rijbewijs en hoodie af te staan.

Justitie eist tegen Shenrailly G., alias Shennumbanine, 118 dagen jeugddetentie, plus een werkstraf van 100 uur en voorwaardelijke jeugd-tbs. De 19-jarige Servinio F. hoorde 100 dagen jeugddetentie (waarvan 29 dagen voorwaardelijk) tegen zich eisen en 80 uur werkstraf.

Chauffeur Minaygelo G. (dertien dagen cel en 120 uur werkstraf) wordt verdacht van medeplichtigheid aan de overval. De strafzaak tegen de 17-jarige Amsterdammer Emilson H. vindt op een later moment plaats.

De uitspraak is over twee weken.

First Day Out

Shennumbanine nam vorige maand de videoclip First Day Out op, toen hij net vrijkwam uit de gevangenis. Hij is overigens niet de enige Nederlandse drillrapper die bij Top Notch onder contract staat en in aanraking met justitie komt. Ook rapper Blacka, die vastzat voor een dodelijke steekpartij in Scheveningen, staat onder contract bij het hiphoplabel.

Geen reactie

In het boek ‘Straight Outta Crime’ – over gangsterrap en ook drillrap in Nederland – benaderde auteur Roel Janssen Top Notch voor een reactie. Top Notch-directeur Vincent Patty, alias rapper Jiggy Djé, wilde er aan de telefoon niets inhoudelijks over zeggen, omdat hij “al te veel discussies over het onderwerp heeft gehad”. Ook op vragen via de mail voor het boek kwam geen inhoudelijke reactie.