OM eist negen maanden cel tegen oud-politiecommissaris

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie negen maanden cel geëist tegen de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit (68). Smit zou bijna 50.000 euro aan politiegeld hebben verduisterd. Op kosten van de politie fêteerde hij zichzelf en anderen met kaartjes voor voetbalwedstrijden, restaurants en kaartjes voor concerten.



Dat zou zijn gebeurd tussen 2009 en 2014. De rekening stuurde Smit door naar de politie, aldus het Openbaar Ministerie. Smit was op dat moment districtschef in Amsterdam-Zuidoost. Voordien coördineerde grote politieoptredens bij voetbal- en krakersrellen. Smit is in 2018 oneervol ontslagen. In 2017 kreeg hij een herseninfarct.

Smit zegt dat hij wel altijd integer is geweest maar erkent dat hij op het randje opereerde. Hij ziet de uitgaven als representatie en als een beloning voor mensen van de politie.