OM eist opnieuw 18 jaar voor overval Amsterdam-Noord

Doodslag De overval op 19 mei 2021 was volgens het OM geraffineerd uitgevoerd en kostbare edelmetalen werden geroofd. Er werd op politie geschoten met automatische geweren. Een aantal verdachten is al onherroepelijk veroordeeld, één verdachte is vrijgesproken.

In hoger beroep staan zeven resterende verdachten terecht. Vijf zijn aangehouden in Broek in Waterland, waar een overvaller werd doodgeschoten door politie. In het buitenland werden later twee ontkomen verdachten opgepakt.

Acht mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot vijftien jaar.

Het OM eist een gevangenisstraf van 18 jaar onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest tegen alle zeven verdachten. Ze worden verdacht van het medeplegen van poging gekwalificeerde doodslag, medeplegen bedreiging, medeplegen van een gewapende overval en medeplegen brandstichting van de drie gebruikte vluchtauto’s.

Enkele minuten

De overval duurde slechts enkele minuten. Langer duurde de vlucht die volgde tot in Broek in Waterland waarbij de politieambtenaren vanwege het excessieve vuurwapengeweld van verdachten, doodsangsten uitstonden.

Justitie zegt een lange adem te hebben en er niet aan te twijfelen dat ook de resterende twee verdachten, op enig moment voor de rechter zullen worden gebracht.

De groep maakte ter waarde van 14,5 miljoen euro buit, 4,2 miljoen euro daarvan is niet gevonden.