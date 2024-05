Verdachte overval waardetransport Amsterdam-Noord vrijgesproken

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag een van de verdachten van de overval op een waardetransport Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord vrijgesproken. De rechtbank legde in de andere zaak die vandaag aan de orde was elf jaar cel op. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar cel geëist tegen de twee.

Ontkend

Er is in de zaak al een serie verdachten veroordeeld. De verdachten die nu terechtstonden waren volgens het Openbaar Ministerie ontkomen op de dag van de overval. Een Belg werd in Kosovo gearresteerd en een Fransman in Parijs. Overigens hebben deze twee hun betrokkenheid altijd ontkend.

Bewakingscamera’s

De nu vrijgesproken verdachte is een 36-jarige man uit België, die overigens voor een ander delict in België een gevangenisstraf van zestien jaar uitzit. De rechtbank vindt de beelden van bewakingscamera’s op basis waarvan de Belg, volgens het Openbaar Ministerie is geïdentificeerd, niet voldoende duidelijk.

Een andere deel van het bewijs tegen de Belg berustte op zijn aanwezigheid in een appartement in Rotterdam samen met andere overvallers. Hierover zijn verschillende verklaringen afgelegd, die echter volgens de rechtbank zo tegenstrijdig (of mogelijk onjuist) zijn dat ze onvoldoende bewijs kunnen zijn.

Geen leidende rol

De 38-jarige Fransman krijgt elf jaar cel. In tegenstelling tot wat justitie vaststelde, had deze man geen leidende rol, aldus de rechtbank. Ook is hij van een aantal verdenkingen vrijgesproken, zo droeg hij geen wapen bij zich. Daarom valt zijn straf lager uit dan de achttien jaar die was geëist.

Eerder zijn acht mannen veroordeeld tot celstraffen tot vijftien jaar. Een van de daders werd op de dag van de overval door de politie bij Broek in Waterland doodgeschoten. De groep maakte ter waarde van 14,5 miljoen euro buit, 4,2 miljoen euro daarvan is niet gevonden.

Er loopt inmiddels een hoger beroep in de zaak van verschillende verdachten.

