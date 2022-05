OM eist ruim 3 jaar cel voor oma (76) met 5 kilo cocaïne op Schiphol

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Haarlem 40 maanden cel geëist tegen de 76-jarige Irene B., die op 15 februari 2022 op Schiphol werd aangehouden voor cocaïnesmokkel uit Suriname. Het was niet de eerste keer dat de oma voor drugssmokkel werd opgepakt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Vastgetaped

Het ging begin dit jaar in totaal om vijf kilo cocaïne die met tape op B.’s lichaam was vastgeplakt. De straatwaarde van de partij is enkele honderdduizenden euro’s. De Surinaamse vrouw die woont in Vlaardingen was al drie keer eerder op Schiphol opgepakt met kilo’s cocaïne bij zich: in tassen of op haar lichaam geplakt. Ook in Duitsland en Frankrijk is ze eerder opgepakt voor soortgelijke drugsdelicten.

Vanaf 2009 was de oma die ooit werkte als toiletjuffrouw in een discotheek, in totaal veroordeeld tot elf jaar celstraf vanwege cocaïnesmokkel. Daarvan zat ze tweederde uit.

Kansloze missie

Irene B. was als notoire smokkelaar bekend bij de douane, dus haar missie was zo goed als kansloos. Ook omdat Suriname een zogeheten 100%-land is waar alle reizigers die instappen op luchthaven Zanderij bij Paramaribo, extra goed gescreend worden op drugs. Met scanners en drugshonden.

Gedwongen

B. verklaarde donderdag in de rechtbank dat ze het niet vrijwillig deed, maar dat ze niet wil zeggen wie haar heeft gedwongen. Wel zou ze voor de smokkel 4.000 euro krijgen. Die was volgens B. voor haar dochter die een pacemaker moet. Of voor haar huis in Suriname.

De officier van justitie eist 40 maanden celstraf. De uitspraak is op 2 juni.