OM eist taakstraf tegen AT’er voor doodschieten verdachte

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Utrecht tegen een lid van een arrestatieteam van de politie een taakstraf van 60 uur geëist omdat hij tijdens een actie een verdachte doodschoot. Het gebeurde vorig jaar op het Larixplein in Waalwijk. Dat schrijft Omroep Brabant.

Vuurwapengevaarlijk

De 27-jarige verdachte Tim van der Boor was verdachte in een drugsonderzoek en moest worden aangehouden. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn daarom was een arrestatieteam ingezet.

Een observatieteam van de recherche had Van der Boor en diens vriendin die dag al in de gaten gehouden toen de twee in hun auto parkeerden naast een flatgebouw. Op dat moment kwam het AT in actie.

Portier

De verdachte agent sprong uit een ongemarkeerde politie-auto die vlak achter de Ford Fiesta met de Van der Boor en de vrouw stopte. Hij probeerde het portier aan de kant van de verdachte open te doen, maar dat lukte niet. Daarna trok hij zijn pistool dat afging.

Volgens de agent was het per ongeluk. De kogel raakte Van der Boor in de hals en in zijn duim. Waarschijnlijk hield hij zijn hand omhoog in reactie op de agent.

Aan de andere kant van de auto werd de vriendin van Van der Boor door een andere agent uit de auto getrokken.

Spijt

De agent betuigde bij de aanvang van de zitting zijn spijt. Hij nam deel aan het proces via een videoverbinding. Het was niet zijn bedoeling om te schieten. Maar hij wist niet precies te vertellen waarom het fout is gegaan.

Trekker

De rechtbank boog zich over de vraag hoe het pistool per ongeluk heeft kunnen afgaan. Het dienstwapen had geen mankementen, zo blijkt uit onderzoek.

Aan agenten wordt geleerd om in zulke situaties de vinger gestrekt langs de zijkant van het wapen te houden en niet op de trekker.

Deskundigen houden het erop dat de agent dit ook wel heeft gedaan, maar uit een schrikreactie toch de trekker heeft overgehaald.

Mariniers

De agent diende voorheen bij het Korps Mariniers, waar hij onder andere scherpschutter was. Hij was net vijf maanden lid van het AT.

Na het dodelijk schot is de man uit zijn functie ontheven. Hij zal moeten leven met de gedachte dat hij een grote fout heeft gemaakt, aldus de officier van justitie. Daardoor heeft hij al een vorm van straf en is een taakstraf op zijn plaats, voor dood door schuld.

De uitspraak in de zaak is op 31 oktober.