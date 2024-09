‘OM eist tot 11 jaar voor voorbereiden liquidatie Belg’

Connect on Linked in

Justitie heeft negen en elf jaar cel geëist tegen Amsterdammer Omar C. (24) en Nijmegenaar Marc G. (30) voor het voorbereiden van de liquidatie van een Antwerpse drugscrimineel. Dat had in maart 2020 in Spanje moeten gebeuren, aldus Het Parool.

Marbella

Doelwit was de voortvluchtige Omar Govers. Hij had moeten worden doodgeschoten bij een waterpijpcafé in Marbella. Doelwit Omar G. komt uit de kickbokswereld, en hij is veroordeeld in Antwerpen voor het leiden van een groep uithalers die cocaïne uit de haven van Antwerpen ophaalde. De Belgische justitie probeert hem uit Dubai uitgeleverd te krijgen.

De groep rond Govers zou een conflict hebben gehad met de neef van verdachte Omar C., zo denkt het Openbaar Ministerie.

Shaquille Goedhart

De andere verdachte Marc G. zou de opdracht hebben aanvaard. Deze G. kreeg in juli vorig jaar nog 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in Amsterdam-Zuidoost.

G. heeft een ruime week geleden onverwacht bekend de moordopdracht te hebben aangenomen. Hij reisde met een vriendin als toerist naar Spanje. Het was hem te doen om het voorschot, hij heeft nu verklaard nooit van plan te zijn geweest de liquidatie te hebben willen plegen.

Justitie ziet bewijs in een serie door de politie gekraakte berichten van encryptiedienst Sky ECC.

‘mik sowieso op hoofd,’ zo heeft G. bekend onder meer te hebben geschreven, maar dat was allemaal oplichting, zei hij.

Niet op de plek

De liquidatie van Govers ging niet door. Hij was ook niet op de verwachte plek gekomen. Marc G. zegt ook het beoogde moordwapen niet te hebben ontvangen.

Omar C. ontkent alles, en zijn advocaat vroeg om vrijspraak.

Omar C. zou ook een observatiewagen van de politie in brand hebben laten steken voor het huis van zijn moeder in Amsterdam-Slotervaart. Ook dat ontkent hij.

