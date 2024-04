‘België wil nog vier voortvluchtigen uit Dubai halen’

Connect on Linked in

De Belgische minister van Justitie Paul Van Tigchelt bracht vorige maand een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten om de uitlevering van zeker vier voortvluchtige personen te bespreken, aldus de Gazet van Antwerpen. Vorige week werd een van hen, Nordin El H., alias “Dikke Nordin”, naar België overgebracht. Of België die anderen ook te pakken krijgt is nog de vraag. Ze zijn, voor zover bekend, nog niet gearresteerd.

Othman El B.

Een van deze personen is Othman El B. (37) die de Belgische autoriteiten beschouwen als een van de belangrijkste importeurs van cocaïne in Europa. Hij verblijft al jaren in Dubai.

De Office of Foreign Assets Control in de Verenigde Staten plaatste hem en zijn broer Younes op de zwarte lijst, wat betekent dat zijn vermogen wordt bevroren en Amerikaanse bedrijven geen zaken met hem mogen doen. Younes werd in 2016 enige tijd gegijzeld, vier Parijse criminelen zijn daarvoor veroordeeld.

Vastgoed

El B. ontkende enige jaren geleden betrokken te zijn bij drugshandel. Hij zei in vastgoed en aandelen te handelen. Het bewijs in de zaken waarvoor hij nu wordt vervolgd komt goeddeels uit de door de politie gekraakte encryptiedienst Sky ECC.

Hij kwam tien jaar geleden in het nieuws als een van de financiers van een omstreden Mechelse islamitische basisschool. Een witwasonderzoek leverde overigens een vrijspraak op.

Othman El B. is de oom van het 11-jarige meisje dat vorig jaar bij een aanslag in Merksem mo het leven kwam.

Farhan B.

België wil ook de uitlevering van een voormalige zwager van El B.: de Mechelaar Farhan B. (43). Hij was de hoofdverdachte in de zaak over cocaïnehandel waarin de Nederlandse oud-televisiepresentator Frank Masmeijer werd veroordeeld.

B. kreeg in die zaak elf jaar gevangenisstraf, en later nog eens zeven jaar als opdrachtgever van aanslagen in het drugsmilieu. Begin 2022 zat B. kort vast in Dubai, maar hij kwam weer op vrije voeten.

Omar G.

De voormalige kickbokser Omar G. kreeg straffen van drie, vijf en dertien jaar voor het leiden van een groep uithalers die cocaïne uit de haven van Antwerpen ophaalde. Ook G. zat een tijdje in de cel in Dubai. Hij profileert zich daar als zakenman en organisator van kickboks-evenementen.

Een verdachte uit het netwerk van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi is volgens Het Parool recent opgepakt omdat hij in 2020 voorbereidingen zou hebben getroffen om G. te liquideren. Dat is Omar C. die vorig jaar in Spanje werd vrijgesproken van moord op een nachtclubeigenaar.

Stefan P.

De vierde verdachte de Belgische justitie door de emiraten wil laten uitleveren is de 28-jarige Stefan P.. Hij is een van de hoofdverdachten in het Kriva Rochem-proces, waar ook Flor B. en de Braziliaan Sergio Roberto De C. hoofdverdachten zijn. Die zaak draait om de invoer van vele tonnen cocaïne in containers met mangaanerts via de haven van Rotterdam.

P. is een Bosniër uit Sarajevo, maar groeide op in Breda. De Nederlandse politie bracht hem in verband met de drugsorganisatie Edin G., die in november van vorig jaar in Rotterdam werd veroordeeld tot zeven jaar cel. Overigens is ook Edin G. voortvluchtig.

“Black”

België zoekt in de Kriva Rochem-zaak ook naar Flamur S., een medeverdachte van Stefan P.. S. is Albanees, maar heeft hoogstwaarschijnlijk nu de Turkse nationaliteit.

Of Abdelilah El M. alias Black in Dubai verblijft is sterk de vraag. Volgens de Gazet van Antwerpen verruilde hij Dubai voor het Turkse Istanbul. Hij is tot acht jaar veroordeeld in de “Makreelzaak” en tot twaalf jaar in een andere drugszaak. Hij verblijft waarschijnlijk in Turkije.