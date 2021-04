OM eist tot 12 jaar voor export van cocaïne

Connect on Linked in

Voor de beveiligde rechtbank op Schiphol heeft het parket Noord-Holland woensdag tot twaalf jaar cel geëist tegen drie mannen die vanuit Nederland transporten van onder meer cocaïne naar het buitenland organiseerden. Tegen een 39-jarige man uit Voorschoten, een 68-jarige man uit Hillegom en een 63-jarige man uit Amsterdam waren de eisen vijf, acht en twaalf jaar. Ze waren 4,5 jaar mee bezig met drugsexporten zegt het OM.

Witwasonderzoek

De zaak kwam aan het rollen door een witwasonderzoek in Haarlemmermeer van de FIOD naar criminele dienstverleners. Tijdens dat onderzoek bleken volgens het OM de 68-jarige verdachte uit Hillegom en de 39-jarige man uit Voorschoten als organisatoren betrokken bij de uitvoer van drugs. Een transport van een aanzienlijke hoeveelheid drugs naar Noorwegen werd in juni 2017 door de Noorse douane gecontroleerd doorgelaten. In Ierland werd later een zending van 49 kilo cocaïne onderschept.

Kasboek

Het OM is van oordeel dat de 39-jarige verdachte de drugsritten regelde en dat zijn 68-jarige medeverdachte de koerier nauwkeurig instrueerde waar en aan wie de drugs moesten worden overgedragen. Het OM baseert zich naast uitgelezen telefoons en computers en forensische sporen in de auto van verdachten, ook op spullen die bij huiszoeking zijn aangetroffen, zoals een “kasboek” waarin de betaling van een transport stond opgenomen. Verder heeft de chauffeur van de drugstransporten belastend verklaard tegen verdachten, en is de auto waarmee eerdere transporten werden uitgevoerd later aangetroffen in een door verdachte gehuurde loods.

Faciliteren van criminelen

Het OM acht de verdachten ook schuldig aan het regelen van louche zaakjes voor onderwereldfiguren. Ze boden schimmige leaseconstructies aan waardoor criminelen in splinternieuwe auto’s konden rijden die niet op hun naam waren gezet. Ook leverden spookwoningen waarin (veroordeelde) criminelen zich konden schuilhouden. Ook zouden ze geldstromen hebben verdoezeld via (lege) BV’s en werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken, hebben vervalst. De bedoeling was om drugscriminelen van witte inkomsten te voorzien.

Buiten de celstraffen vordert het OM ook de ontneming van een wederrechtelijk verkregen vermogen van in totaal over de drie verdachten verdeeld bijna 1 miljoen euro.