OM eist tot 2 jaar cel voor poging afpersing na mislukt drugstransport

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag één en twee jaar cel geëist tegen twee verdachten van een afpersingpoging in Rijnsaterwoude (Zuid-Holland). Bij een inbraak in de woning van het slachtoffer op 27 februari jl. legden zij een kogel onder zijn kussen. De afpersingpoging vond vermoedelijk plaats na een misgelopen drugstransport.

Groep Albanezen

De 43-jarige Patrick van G. uit Aalsmeer en de 37-jarige Jack N. uit Katwijk braken op de bewuste zaterdag in bij de woning van het slachtoffer in Rijnsaterwoude. Ze deden dit volgens Van G. omdat de man uit Rijnsaterwoude een drugstransport zou regelen voor een groep Albanezen uit Rotterdam. Van G. zou daarvoor zijn woning ter beschikking stellen. Maar ergens was er iets misgegaan en de Albanezen eisten nu vier ton schadevergoeding van de twee.

Semi-automatische pistolen

Van G. verklaarde al 40.000 euro te hebben terugbetaald, maar de man uit Rijnsaterwoude gaf niet thuis. Daarop besloten de twee verdachten met twee semi-automatische pistolen naar zijn woning te rijden. Toen het slachtoffer niet opendeed, forceerden zij een raam. Jack N. legde vervolgens een kogel onder het kussen van de bewoner terwijl Patrick van G. dit filmde met zijn telefoon.

Mdma en hasj

Toen de bewoner later thuiskwam, maakten zij hem zo bang dat hij naar de politie reed, daarbij achtervolgd door de twee. Volgens de verdachten had de bewoner hen verteld dat hij geld ging halen en reden zij daarom achter hem aan. Zij werden daarop aangehouden. Ook doorzocht de politie hun woningen. Bij Jack N. werden 404 mdma-pillen en 8,68 kilo hasj gevonden.

Vaag

Tijdens politieverhoren probeerden de twee verdachten hun eigen rol te bagatelliseren door naar de man uit Rijnsaterwoude te wijzen. Maar over waarom zij met twee vuurwapens naar Rijnsaterwoude gingen, blijven ze volgens justitie vaag. Volgens de officier van justitie had het heel anders kunnen aflopen als de bewoner niet naar de politie was gestapt.

Het OM eist twaalf maanden cel (waarvan vijf voorwaardelijk) tegen Patrick van G. en tegen Jack N. 24 maanden cel (waarvan acht voorwaardelijk). De laatste eis is hoger vanwege het drugsbezit en omdat hij ook verdacht wordt van het voorhanden hebben van twee gestolen auto’s in 2020.

De uitspraak is over twee weken.