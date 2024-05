OM eist tot ruim 8 jaar cel voor cocaïne verstopt tussen bloemen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag gevangenisstraffen tot acht jaar en vier maanden geëist tegen drie verdachten van internationale cocaïnehandel. De drugs waren afkomstig uit Ecuador en zaten verstopt tussen bloemen.

Schiphol

Het OM acht bewezen dat een 61-jarige man uit Aalsmeer, een 36-jarige man uit Roosendaal en een 55-jarige man uit Leiden zich schuldig hebben gemaakt aan invoer en vervoer van 50 kilo cocaïne naar Nederland via Schiphol. Ook vindt het OM bewezen dat het drietal voorbereidingshandelingen heeft getroffen voor andere drugszendingen. De man uit Leiden wordt daarnaast vuurwapen- en munitiebezit verweten.

Voorbereidingen cocaïne-import

Het onderzoek start in 2019 met informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), waaruit bleek dat de man uit Aalsmeer voorbereidingen trof voor de invoer van cocaïne vanuit Ecuador naar Nederland. In maart 2021 zijn de woningen en bedrijven van de Aalsmeerder en de medeverdachte uit Leiden doorzocht, een maand later zijn deze verdachten verhoord.

Bloemen

Opvallend is dat een half jaar na de doorzoekingen en verhoren, opsporingsdiensten in Ecuador een lading bloemen met cocaïne onderschepten. Een transport dat was voorbereid door deze verdachten ná hun eerste verhoren en bestemd voor hun bedrijven in bloemenhandel in Nederland.

De officier van justitie: ‘De gewaarschuwde verdachten hebben zich niets aangetrokken van het strafrechtelijke onderzoek dat naar hen liep. Integendeel: ze zijn na de inval in hun woningen en bedrijven gewoon doorgegaan met hun criminele activiteiten.’

Gps-tracker

Uit het dossier is volgens justitie gebleken dat de verdachten zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met het voorbereiden van het invoeren van cocaïne. Op 11 december 2020 is door de mannen uit Aalsmeer en Roosendaal daadwerkelijk een partij van 50 kilo cocaïne ingevoerd. De lading was voorzien van een gps-tracker, zodat de verdachten zicht hielden op de partij coke.

Versleutelde berichten

Via versleutelde berichten werd over de partij drugs gecommuniceerd. Volgens justitie is het ‘volstrekt ongeloofwaardig dat in de reguliere bloemenhandel dure en onnodige cryptotelefoons worden gebruikt.’ Volgens de officier van justitie hebben de verdachten ook de veiligheid en integriteit van de internationale transportsector op Schiphol ondermijnd en corruptie op de luchthaven bevorderd.

Strafeisen

Het OM eist tegen de 61-jarige man uit Aalsmeer 8 jaar en 4 maanden cel, tegen de 36-jarige man uit Roosendaal eist het OM 5 jaar en 10 maanden cel en tegen de 55-jarige man uit Leiden 5,5 jaar.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 28 juni.