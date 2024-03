OM eist tot 8 jaar cel voor drugshandel en coketransporten naar Zaandam

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank op Schiphol tot acht jaar celstraf geëist tegen zes verdachten uit Noord-Holland op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij handel in xtc, amfetamine en cocaïne in 2020. Een zevende verdachte staat later terecht.

Verfpoeder

De groep verdachten komt in april 2020 in het vizier van de opsporingsdiensten nadat bij een loods in Zaandam een DHL-bestelbus arriveert waarvan de bezorgers twee dozen met verfpoeder afleveren. Later brengen ze nog een tweede lading van veertien dozen die zijn verstuurd vanuit Colombia.

Observatie

Uit politieinformatie blijkt dat de verfpoeder is vermengd met tientallen kilo’s cocaïne. Via de internationale vrachtroutes van DHL moet deze bij de afnemers in Zaandam worden bezorgd, zo was het plan. De bezorgers werken echter niet voor DHL. Het zijn politieagenten, die een zogenoemde gecontroleerde aflevering hebben opgezet en na de aflevering gaan observeren wat er met de pakketten gebeurt.

Ontsleutelde chats

Via ontsleutelde cryptocommunicatie komt de recherche uit bij zeven verdachten: een 34-jarige man uit Krommenie, een 39-jarige man uit Enkhuizen, een 58-jarige man uit Zaandam, een 54-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, een 35-jarige man uit Almere en twee mannen uit Amsterdam van 27 en 54 jaar oud.

Twee groepen

Zij worden alle zeven verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in 2020 bezighield met drugshandel. Zij deden dit via twee groeperingen. Bij sommigen betrof het handel in grote hoeveelheden cocaïne, bij anderen ging het om productie van xtc en amfetamine. Eén van hen zou zich met beide hebben beziggehouden – hij was de ‘samenhang’ tussen de groeperingen, zo hielden de officieren van justitie de rechtbank voor. De zaak van deze 35-jarige verdachte uit Almere wordt later behandeld, omdat hij door ziekte niet kon verschijnen.

EncroChat

Uit onderzoek naar gekraakte EncroChat-berichten blijkt volgens de opsporingsdiensten dat de pakketten drugs vanuit Colombia naar Zaandam werden gestuurd. Via analyses van onder meer zendmastgegevens kon worden vastgesteld welke gebruikers er schuilgingen achter de anonieme chataccounts die drugstransporten bespraken. Soms kon een verdachte ook worden geïdentificeerd aan de hand van persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld via iemands verjaardag, nadat de dag erna in een van de chats was vermeld dat de betreffende verdachte ‘gisteren’ jarig was geweest.

Xtc-lab

Nadat het onderzoeksteam zicht had gekregen op de coketransporten richting Zaandam, werd vernomen dat er in een pand in Westzaan drugs werden geproduceerd. Bij een inval in het pand werden een 54-jarige vader en zijn 27-jarige zoon uit Amsterdam, in werkkleding aangetroffen in een werkend xtc-lab. Nader onderzoek naar de chats die betrekking hadden op dit lab, leidde het onderzoeksteam naar een bedrijf in de Kwakel en een garagebox in Almere waar spullen voor drugsproductie werden aangetroffen, waaronder twee nieuwe tabletteermachines voor het maken van xtc-pillen.

Onderlinge hiërarchie

Uit alle bevindingen bleek volgens het OM dat de verdachten samen een organisatie vormden waarin ieder een eigen rol had. De een hield zich bezig met het bestellen van grondstoffen en de vervaardiging van drugs, anderen richtten zich op het vervoer of prijsafspraken met klanten. Er was sprake van hiërarchie en uit de EncroChat-berichten kwam een overlegstructuur naar voren, waarin verdachten onderling afspraken maakten en informatie deelden ten aanzien van de productie, verkoop en het vervoer van synthetische drugs.

De organisatie die zich bezighield met cocaïne, handelde vanuit verschillende locaties, zo legde de officieren van justitie uit in de rechtszaal. ‘Je kon spreken van een vervaardigingslocatie in Colombia, een bedrijfslocatie in Zaandam, waarnaar het transport geleverd werd, een tijdelijke opslag- en doorvoerlocatie, zoals bijvoorbeeld de loods in Noord-Holland en een cocaïnewasserij als eindlocatie elders in het land.’

Celstraffen

Het OM eist celstraffen tegen alle zes verdachten die maandag voor de rechter stonden, met aftrek van de tijd die ze in voorarrest hebben gezeten. De hoogste straf eist justitie tegen een 34-jarige man uit Krommenie: acht jaar gevangenisstraf en een geldboete van 80.000 euro. Tegen een 54-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht eist justitie vijf jaar gevangenisstraf en een geldboete van 40.000 euro.

Tegen een 39-jarige man uit Enkhuizen eist het OM zes jaar en ruim drie maanden cel en 40.000 euro geldboete. Tegen een 58-jarige man uit Zaandam is 254 dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 147 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en verbeurdverklaring van 9.250 euro contant geld.

Tegen de 27-jarige Amsterdammer eist justitie twee jaar cel en ruim drie maanden. Tegen de 54-jarige vader van deze twintiger eist het OM 57 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 30.000 euro.

De zaak van de 35-jarige verdachte uit Almere wordt later behandeld.