OM eist tot bijna vijf jaar cel tegen verdachten ladingroof op Schiphol

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tot bijna vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen zes verdachten tussen de 31 en 38 jaar uit Rotterdam, Amsterdam, Heerhugowaard, IJmuiden en Haarlemmermeer. Volgens justitie zijn vijf van hen verantwoordelijk voor een ladingroof op Schiphol waarbij in juni 2019 voor 2,5 miljoen dollar aan elektronica is buitgemaakt. De zesde verdachte, een 31-jarige man uit IJmuiden, acht het OM schuldig aan witwassen.

Tuinverlichting

In september 2019 doen de opsporingsdiensten op een industrieterrein in Beverwijk onderzoek naar witwaspraktijken. In een loods worden pallets aangetroffen met tientallen dozen tuinverlichting. De spullen blijken te zijn gestolen tijdens een ladingroof in de nacht van 4 op 5 juni 2019 op Schiphol-Zuidoost. Daarbij is dure elektronica gestolen, zoals smartphones, drones en actioncamera’s.

Gekraakte berichten

Tijdens het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee naar de ladingroof wordt belastende administratie inbeslaggenomen, zijn telefoongesprekken tussen verschillende verdachten afgeluisterd, en hebben getuigen verklaard over o.a. de aankoop van de vrachtwagens die zijn gebruikt bij de diefstal. Ook zijn versleutelde conversaties tussen de verdachten gekraakt. Daarin doen zij volgens justitie hun criminele handelingen af als ogenschijnlijk routinematig, als een ‘way of life’.

Professioneel

Het gaat volgens het OM om een strak geplande professioneel uitgevoerde diefstal: op een bedrijventerrein op Schiphol, een buit met grote waarde, vrachtwagens om de lading weg te nemen, valse kentekenplaten, en met hulp van binnenuit. De officier van justitie: ‘Naast de hulp van platte medewerkers heb je een organisatie nodig die de diefstal tot in de puntjes kan voorbereiden, bereid is kosten te maken en kanalen heeft om de waardevolle voorwerpen te helen. Dit alles komt duidelijk terug in dit onderzoek.’

Taakverdeling

De rollen van de verdachten waren volgens het OM verschillend. De medewerkers van het transportbedrijf, twee verdachten van 34 uit Hoofddorp, hebben volgens het OM misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hun werkgever in hen had. Zij geven het startsein als de kust veilig is en de vrachtwagens het terrein op kunnen rijden om de lading weg te nemen. Daarnaast zijn volgens het OM drie verdachten uit Rotterdam, Amsterdam en Heerhugowaard als organisatoren betrokken bij de ladingroof. Een 31-jarige verdachte uit IJmuiden tenslotte zorgde er voor dat de gestolen buit werd verscheept naar Dubai.

Witwassen

Het OM vindt dat van vijf verdachten – de twee medewerkers en de drie organisatoren – het medeplegen van de diefstal bewezen kan worden. Tegen hen eist het OM gevangenisstraffen van 22 tot 57 maanden. De 31-jarige verdachte uit IJmuiden heeft volgens het OM geen concrete betrokkenheid gehad bij de diefstal. Wel ziet het OM voldoende bewijs voor het witwassen en helen van de gestolen goederen. Tegen hem eist justitie 57 maanden gevangenisstraf.