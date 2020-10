OM eist tot zeven jaar cel tegen verdachten ‘Rolex-bende’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tot zeven jaar cel geëist tegen drie mannen die zouden behoren tot de zogenaamde ‘Rolex-bende’. Een vierde minderjarige verdachte hoort over een maand zijn eis. Tegen twee verdachten is tbs geëist.

BN’ers en voetballers

De vier leden van de Rolex-bende van 17 tot 29 jaar zouden volgens het OM dagenlang in vooral Amsterdam-Zuid hebben rondgereden op zoek naar mensen die dure Rolex-horloges droegen. Enkele slachtoffers werden met grof geweld beroofd van hun ‘klokkies’. Onder meer BN’ers en Ajax-spelers waren potentiële doelwitten. Uit getapte gesprekken blijkt volgens justitie dat voetballers als Steven Bergwijn, Siem de Jong en Dusan Tadic potentiële slachtoffers waren.

Zwaargewond

Een van de slachtoffers was René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam. Hij werd in februari 2019 op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid zwaar mishandeld en beroofd van zijn Rolex. Daarbij brak hij zijn voorhoofd, gehemelte, neus, jukbeen en oogkas. Hij is nog steeds niet volledig hersteld. In later door de politie afgeluisterde gesprekken zeiden de verdachten onder meer dat het slachtoffer “viel als een kroket”.

Ook bekend Quote 500-lid Ronny Rosenbaum en Estelle Cruijff waren slachtoffers van de horlogerovers. Cruijff werd in november 2018 in de Vossiusstraat bij het Vondelpark mishandeld en beroofd. Ze moest in therapie om de gebeurtenis te verwerken.

‘Snel geld’

Een van de verdachten zei eerder tijdens de zitting dat ze “niet per se” op zoek waren naar Rolexen. ‘We zochten gewoon snel geld. Een paar duizend euro. Door misdrijven te plegen. We zijn niet gaan picknicken of daten.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.