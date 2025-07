2 juli 2025

OM eist twaalf jaar cel en tbs voor Aldi-moord in Zwolle

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Zwolle twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 43-jarige Özgür M. voor de moord op Zwollenaar Peter Bloemink (44). De eigenaar van een beveiligingsbedrijf werd in maart vorig jaar door M. in Zwolle onder vuur genomen. Bloemink stierf in zijn auto op een parkeerplaats bij supermarkt Aldi aan de Rijnlaan. Hij werd geraakt door meerdere kogels en vervolgens met een mes bewerkt.