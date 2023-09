OM eist twaalf jaar cel voor groothandel in harddrugs en politie-informatie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twaalf jaar celstraf geëist tegen een 31-jarige man uit Wijk bij Duurstede op verdenking van groothandel in harddrugs. Ook zou de verdachte hebben gehandeld in politie-informatie en twee vuurwapens in zijn bezit hebben gehad.

(Beeld uit archief)

Het bewijs bestaat volgens justitie onder andere uit versleutelde berichten en foto’s die werden verstuurd via pgp-telefoons en berichtendienst Encrochat. Daaruit blijkt, volgens het OM, dat de man in 2020 vanuit Wijk bij Duurstede en Maarn handelde in grote hoeveelheden harddrugs. Volgens justitie gaat het om zeker 90 kilo cocaïne en 10 kilo methamfetamine. De officier van justitie: ‘Dit dossier gaat om harddrugsgroothandel in de breedste zin van het woord, van grondstoffen en productie tot importplannen en daadwerkelijke export, ter land, ter zee en in de lucht.’

Politiesystemen

Daarnaast handelde de verdachte, in de visie van het OM, in politie-informatie. Via dezelfde versleutelde berichten konden kopers een kenteken of naam via de verdachte laten checken in politiesystemen. Dit zou in zeker acht gevallen ook daadwerkelijk gebeurd zijn.

Liquidatiepoging

Uit het dossier blijkt dat de verkochte politie-informatie in zeker één geval ook heeft geleid tot een liquidatiepoging. ‘Verdachte weet van de context, verdachte weet van het excessieve geweld dat in die context wordt gebruikt, niet alleen tegen vijanden, maar ook tegen hun familie, en tóch levert hij de informatie’, aldus de officier van justitie. ‘Achteraf lijkt de verdachte trots te zijn op het feit dat hij de informatie heeft geleverd.’

‘Berekend crimineel’

Volgens het OM is de verdachte een berekend crimineel. ‘Gelet op het gebruik van steeds wisselende pgp-telefoons en encrypted messengerdiensten, het regelmatig laten sweepen van zijn auto en de bijhandel in meubels met verborgen ruimtes. Dat blijkt ook uit het feit dat de verdachte thuis twee vuurwapens had liggen.’

Voor zowel de handel in drugs en politie-informatie, als het wapenbezit eist het OM twaalf jaar gevangenisstraf.

Verbeurdverklaring

Tijdens de doorzoeking zijn een grote hoeveelheid luxegoederen gevonden in het huis en bedrijf van de verdachte, evenals contante geldbedragen. Het OM heeft verbeurdverklaring hiervan gevorderd. Ook twee auto’s zijn volgens het OM gekocht met crimineel geld en zouden daarom verbeurd verklaard moeten worden.

Als de rechtbank tot een veroordeling komt, zal justitie door een ontnemingsprocedure de winst die de verdachte met criminele activiteiten heeft gemaakt terugvorderen.