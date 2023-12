OM eist vier jaar cel tegen Eindhovenaar om witwassen vele miljoenen

Connect on Linked in

Tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie donderdag vier jaar gevangenisstraf geëist voor het op grote schaal witwassen van ‘vele miljoenen’ aan crimineel geld. Het is een oude zaak, uit 2015.

Turkije

In februari 2015 kwam er informatie binnen dat de man zich schuldig zou maken aan witwassen en valsheid in geschrifte bij de aankoop van een pand in Eindhoven. Er volgde een jarenlang onderzoek.

De Eindhovense vastgoedhandelaar beschikte over veel meer geld dan hij legaal kon hebben, aldus het OM. Het vermoeden bestond dat hij grote sommen contant geld uitgaf en naar zijn geboorteland Turkije bracht, waar het op diverse bankrekeningen werd gestort. Het zou gaan om een groot aantal transacties van vele miljoenen.

Dat geld kwam deels weer terug naar Nederland naar onder meer de rekeningen van de verdachte en als investering in vastgoed.

Panden

Wat de criminele bron van het geld zou zijn is niet duidelijk geworden.

De man beschikte over veel geld en een groot aantal panden, met name in Eindhoven. Justitie heeft beslag gelegd op zo’n zeventig panden van de verdachte. Op 23 februari 2016 waren er vele doorzoekingen en werd administratie in beslag genomen.

De verdachte kan naast de strafzaak een afzonderlijke ontnemingsvordering tegemoet zien.