OM eist vier jaar cel tegen Roger Lips vanwege omvangrijke faillisementsfraude

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen de gevluchte Brabantse vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland. In deze zaak is een wagenpark met luxe auto’s in beslag genomen.

door Joost van der Wegen

Beeld: verdachte vastgoedmagnaat Roger Lips

Aansprakelijk

Donderdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen geëist tegen de gevluchte en in Dubai levende vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn echtgenote. ‘Het OM heeft na onderzoek geconstateerd dat beide verdachten strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor grootschalige faillissementsfraude en witwassen in, met name, de periode 2011-2014.’

Zij hebben bewust goederen onttrokken aan het concern op het moment dat dat failliet ging, stelt het OM. ‘Daarmee hebben zij de rechten van andere schuldeisers bedrieglijk verkort zoals dat juridisch heet. De ondergang van het concern leidde tot een faillissementstekort van in ieder geval 320 miljoen euro en is daarmee een van de grootste faillissementen in Nederland.’

Roger Lips is bekend vanwege het mislukt vastgoedproject The Wall bij de A2 bij Utrecht, waardoor de SNS bank bijna ten val kwam. In 2013 ging Lips hierdoor failliet. De curatoren willen hem dan gijzelen, omdat hij niet meewerkt aan het leveren van informatie, maar dan vlucht hij naar Dubai. Hij vindt dat hij onschuldig is, en gebruikt wordt als ‘kop van jut’ voor het in problemen komen van de banken.

Porsches

Bij de verdachte zijn zaken in beslag genomen, laat justitie weten: een wagenpark met een waarde van 2 miljoen euro (bestaande uit 4 Porsches, 7 Mercedessen, 1 Aston Martin Vanquish en 1 Ferrari), een geldvordering met een waarde van ruim 5 miljoen euro, de overwaarde van een Zwitsers chalet ten bedrage van 3,5 miljoen euro, de bedrijfsinventaris van het voormalige hoofdkantoor van het concern met een waarde van ruim 100.000 euro, en de huisraad van zijn voormalige gezinswoning in Uden met een waarde van ruim 300.000 euro.

Deze bedragen tellen bij elkaar op tot ongeveer 11 miljoen euro. ‘Met achterlating van een schuld van 320 miljoen euro vertrokken verdachten’, volgens berekening van de officieren, ‘met ten minste 11 miljoen euro naar Dubai.’

Onderdeel van de aanklacht is ook witwassen voor beide verdachten. ‘Dit houdt verband met het in 2014, vanuit Dubai, verzilveren van de hiervoor genoemde geldvordering van ruim 5 miljoen euro. Daar plukken verdachten volgens het OM tot op de dag van vandaag de vruchten van, omdat zij daarmee tien jaar geleden een leven opbouwden in Dubai’, stelt het OM.

Strafeis

Justitie heeft, vanwege de omvang van de fraude, tegen beide verdachten onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist: tegen Roger Lips 4 jaar, en zijn vrouw 18 maanden.