OM eist vijf jaar tegen bejaarde ‘kassier van miljoenen’

Voor de rechtbank in Den Haag heeft de officier van justitie woensdag vijf jaar cel geëist wegens witwassen tegen een 72-jarige man uit Delft die volgens de officier geld telde voor criminele organisaties. Hij zou vele miljoenen door zijn handen hebben laten gaan. Justitie gaat er vanuit dat het drugsgeld was, hoewel de eigenaren van de biljetten die de man telde niet in beeld zijn gekomen.

(beeld uit het archief)

Geluidsdichte ruimte

De verdachte zelf heeft over opdrachtgevers niets willen verklaren.

Op zondagochtend 7 maart 2021 deed de politie een inval in zijn woning. Dat gebeurde na een tip van het Team Criminele Inlichtingen. Op de zolder van het huis troffen de politiemensen een speciaal afgetimmerde en geluidsdichte ruimte aan. De man was daar in de weer met een geldtelmachine, een pgp-telefoon en 600.000 euro aan contanten.

In het onderzoek dat volgde slaagden rechercheurs erin twee maanden aan pgp-gesprekken van de man in kaart te brengen. Op basis daarvan maakte het OM een ruwe schatting van het aantal contanten dat de man door zijn vingers zou hebben laten gaan. De Delftenaar zou alleen in de maanden december 2020 en januari 2021 zes miljoen euro hebben geteld voor zijn opdrachtgevers. Volgens justitie had hij daaraan een dagtaak.

Bekend

Geconfronteerd met het bewijs heeft de verdachte na enige tijd bekend. De offcier noemde hem een ‘onmisbare schakel voor keiharde, georganiseerde criminaliteit. Hij wist ook dondersgoed waar dit geld vandaan kwam.’

De officier heeft er bij de eis rekening mee gehouden dat de verdachte geen strafblad heeft en op leeftijd is.

De 70-jarige partner van de man werd gelijk met hem aangehouden. Justitie wil vrijspraak voor haar omdat er geen hard bewijs dat zij op de hoogte was van de criminele activiteiten van de Delftenaar.