OM eist zes jaar cel voor zoon die vader neerschoot in drugsloods Ermelo

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar celstraf geëist tegen de 37-jarige Ahmet G. uit Nunspeet die onder meer wordt verdacht van het neerschieten van zijn 63-jarige vader. Het slachtoffer werd op 18 april 2019 in een drugslab in Ermelo in zijn bovenbeen geraakt, maar overleefde de schietpartij.

Grondstoffen drugs

In de bedrijfsloods aan de Veldzichtweg in Ermelo werden grondstoffen gevonden voor de productie van harddrugs. In het pand werden o.a. een reactieketel van duizend liter, grote hoeveelheden jerrycans en grondstoffen (azijnzuur, azijnzuuranhydride en MAPA) gevonden voor de productie van heroïne, amfetamine en metamfetamine. Er werd ook een grote verborgen ruimte aangetroffen met aanwijzingen voor sporen van MDMA.

Geld

Een conflict over geld zou ten grondslag liggen aan het schietincident in de loods. Volgens justitie kwam Ahmet G. woedend naar de loods, waar hij de confrontatie met zijn vader aangaat. Vervolgens lost de zoon vermoedelijk meerdere schoten waarvan één kogel zijn vader raakt die een schotwond aan zijn been oploopt. Als de politie na het schietincident bij de loods aankomt, wordt het drugslab ontdekt.

Wapenbezit

Naast poging doodslag acht het OM ook wapenbezit en het bezit van vals geld bewezen voor Ahmet G. Hij en zijn vader worden ook verdacht van voorbereidingshandelingen voor het bereiden van harddrugs. Tegen de 63-jarige vader is een gevangenisstraf van twee jaar geëist. De rechtbank in Zutphen doet op 5 maart uitspraak.