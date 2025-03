OM eist zestien jaar cel voor doodschieten rapper Bigidagoe

Silos was op 25 februari 2024 met vrienden naar een feest geweest in een partycentrum aan de Rhôneweg. Toen hij na afloop van het feest wilde vertrekken vanaf een parkeerterrein zo’n honderd meter verderop, werd hij door schutter Shairone S. onder vuur genomen. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Woordenwisseling

Shairone S. kon enkele dagen later – op woensdag 28 februari 2024 – op de luchthaven van Parijs worden aangehouden. Het vuurwapen dat hij had gebruikt werd op straat aangetroffen en is daar achtergelaten door een bekende van de verdachte. S. heeft verklaard dat er na afloop van het feest een woordenwisseling was ontstaan tussen hemzelf en een groep die hij herkende als leden van Zone6, een rapformatie uit de wijk Holendrecht, waartoe ook rapper JoeyAK behoort. Tijdens die woordenwisseling zou hij zijn bedreigd door Bigidagoe.

Daarna zou hij volgens het OM vier kogels hebben afgevuurd in de richting van Bigidagoe.

Camerabeelden

De politie heeft uren aan beeldmateriaal bekeken, maar de schietpartij zelf is niet op de beelden te zien. De vele koplampen van auto’s die op het moment van de schietpartij op de Rhôneweg reden, verblindden het zicht van de camera’s op het schietincident. Maar op beelden waarbij ook geluid is opgenomen, is te horen dat Shairone S. om 05.19 tegen zijn vrienden riep dat hij naar huis wilde om een vuurwapen op te halen. Vervolgens is te horen dat hij aan een vriend een vuurwapen vraagt. Daarna is op beeld te zien dat hij een vuurwapen krijgt overhandigd.

Doodslag

Op grond van het sporenonderzoek, de camerabeelden en de bekennende verklaring die Shairone S. heeft afgelegd, kan volgens het OM bewezen worden dat hij de 26-jarige rapper heeft doodgeschoten. Naar het standpunt van het OM is er sprake van doodslag en niet van moord omdat de verdachte tevoren geen plan had gemaakt om het slachtoffer te doden.

‘Gemak is ongekend’

De officier van justitie vanochtend in haar requisitoir: ‘Het met een vuurwapen schieten op het slachtoffer en hem daarmee van het leven beroven is een heel ernstig geval van doodslag. De verdachte heeft met veel te veel drank op, op de openbare weg een vuurwapen ter hand genomen en daarmee op het slachtoffer geschoten. Het gemak waarmee de verdachte een vuurwapen heeft gevraagd aan vrienden en hiermee vervolgens is gaan schieten op personen is ongekend.’

De officier van justitie eist een celstraf van zestien jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

