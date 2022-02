OM eist zeven jaar cel tegen Haagse halfbroers in drugs- en wapenzaak

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zeven jaar cel geëist tegen twee halfbroers van 32 en 49 uit Den Haag in de drugs- en wapenzaak 26Clun. De verdachten H.S. en A.S. waren volgens justitie betrokken bij een drugslab waar mdma en amfetamine werd geproduceerd. Beiden zijn eerder veroordeeld voor drugsdelicten.

Op 5 maart 2021 trof de Landelijke Eenheid van de politie, op basis van informatie, in een loods van een bedrijfspand in Den Haag een actief amfetamine en mdma-lab aan. In het bedrijfspand waren verschillende ruimtes ingericht voor de productie van deze synthetische drugs. Zo was er een ruimte voor het drogen van amfetamine en een andere ruimte diende vooral voor de opslag van grondstoffen en chemicaliën.

Tabletteermachines

In het bedrijfspand bevond zich ook een Mercedes Sprinter, waarvan de laadruimte was ingericht voor het produceren van xtc-pillen. Daarin zijn onder andere twee tabletteermachines aangetroffen. Het OM concludeert aan de hand van de reeds gebruikte grondstoffen dat er in het lab al honderden kilo synthetische drugs moeten zijn geproduceerd. Tijdens de politieactie werd daarvan zo’n 150 liter amfetamineolie, 36 kilo amfetamine en ongeveer 20 kilo mdma aangetroffen.

Ook het voorbereiden van de productie van nog meer synthetische drugs is de twee halfbroers tenlastegelegd. Daarnaast hebben ze volgens het OM ook een wapen, munitie, wapenonderdelen en jammers in bezit gehad.

Turkije

De 32-jarige verdachte H.S. blijkt volgens het OM de huurder van de loods in Den Haag te zijn en ook de Mercedes Sprinter staat op zijn naam. Uit een afgetapt gesprek direct na de ontdekking van het drugslab bleek dat de verdachte, uit angst om te worden opgepakt, naar Turkije wilde vluchten. Nog voordat hij kon vertrekken, hield de politie hem op 6 maart 2021 aan. Vanwege de vrees voor vluchtgevaar, zit de verdachte sinds zijn aanhouding in voorarrest.

Dna

Zijn 49-jarige halfbroer A.S. kwam pas later in beeld in relatie tot het ontmantelde drugslab. Dat gebeurde nadat zijn dna werd aangetroffen op in het drugslab aangetroffen gelaatsmaskers en op een daar aangetroffen vuurwapen. Ook zou hij de opdrachtgever zijn geweest voor de verbouwing van de loods.

Recidivegevaar

Naast een strafeis van zeven jaar cel eist het OM voor de twee halfbroers ook een geldboete van 60.000 euro. Bij de strafeis heeft het OM, naast de omvang van het professionele drugslab, ook het recidivegevaar laten meewegen voor de zwaarte van de strafeis. De oudste verdachte werd namelijk al eerder veroordeeld voor diverse wapendelicten en betrokkenheid bij een drugslab. Hij was pas net op vrije voeten toen hij in het voorjaar van 2021 opnieuw werd aangehouden.

Bij een doorzoeking van zijn woning op 31 mei 2021 werden in de meterkast wapenonderdelen en munitie (ruim 130 kogelpatronen) aangetroffen en in beslag genomen.

Proeftijd

Ook de 32-jarige verdachte kwam eerder met politie en justitie in aanraking in verband met een wietkwekerij en het bezit van softdrugs. Het OM rekent het hem extra aan dat hij nog in zijn proeftijd zat van zijn eerdere veroordeling.

De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.