OM geeft nadere informatie over verdachte dodelijke steekpartij Den Haag

Nadat woensdagmorgen De Telegraaf op gezag van ‘bronnen’ bij het Openbaar Ministerie informatie over de verdachte van de dodelijke steekpartij naar buiten bracht, komt woensdagmiddag het Openbaar Ministerie zelf met een persbericht over de man. In dat bericht wordt de berichtgeving van De Telegraaf hier en daar wat aangevuld.

Uitzonderlijk

Het komt eigenlijk niet voor dat het Openbaar Ministerie al vóór de voorgeleiding bij de rechter-commissaris, dus voordat het voorarrest bij de politie voorbij is, formeel met informatie over een lopend onderzoek naar buiten treedt.

Het komt wel geregeld voor dat er in media als De Telegraaf op basis van anonieme ‘bronnen’ binnen het Openbaar Ministerie informatie over een lopend onderzoek wordt gelekt.

Het Openbaar Ministerie laat woensdagmiddag weten dat er nu toch al met een formeel persbericht over de zaak naar buiten wordt getreden door ‘de maatschappelijke impact’ die de dodelijke steekpartij heeft.

De advocaat van verdachte is hiervan op de hoogte gesteld, zegt het Haagse OM.

Tbs

Volgens het OM heeft 56-jarige verdachte (Jamal L.) die dinsdagochtend is aangehouden na de fatale steekpartij in een Haagse Albert Heijn, een justitieel verleden. Hij op 9 juni door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor een bedreiging.

Het OM brengt momenteel het justitiële verleden van de verdachte in kaart. Op dit moment is bekend dat hij in de afgelopen 25 jaar vaker opgepakt is geweest. Daarna heeft hij langere tijd in het buitenland verbleven. In zowel Engeland als op Curaçao heeft hij veroordelingen op zijn naam staan, op Curaçao heeft hij in een zaak ook de maatregel tbs opgelegd gekregen.

Zeeland

Sinds september vorig jaar kwam L. weer voor nieuwe feiten in beeld bij de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Hij is in verschillende regio’s opgepakt geweest. Zowel in Zeeland, als in de regio Rotterdam en sinds april ook in Den Haag is hij in aanraking geweest met politie en justitie.

L. is recent nog vervolgd door het Openbaar Ministerie, voor bedreiging van gemeentepersoneel en diefstal met geweld in de regio Rotterdam. Een vordering door de officier van justitie om verdachte te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum is in die zaak door de rechtbank afgewezen.

Op 9 juni is uitspraak gedaan, waarbij verdachte werd vrijgesproken voor de diefstal met geweld. Voor de bedreiging werd hij veroordeeld tot een straf, gelijk aan zijn voorarrest.