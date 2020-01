OM: ‘Giërmo B. is schutter liquidatie Derk Wiersum’

Connect on Linked in

De 36-jarige Giërmo B. uit Almere die woensdag 15 januari voor het eerst voor de rechter moet verschijnen voor de moord op advocaat Derk Wiersum, is volgens het Openbaar Ministerie de schutter. B., die begin oktober door een arrestatieteam werd opgepakt in een woning in Amsterdam, wordt verdacht van ‘moord in vereniging’.

Neef Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie is B. degene die één of meer schoten op Wiersum (44) heeft afgevuurd. Tijdens de arrestatie was het nog niet duidelijk of Giërmo B. de daadwerkelijke schutter was of een betrokkene. Ook een neef van de vorige maand in Dubai opgepakte Ridouan Taghi zit vast op verdenking van de moord op Wiersum. Hij hoeft volgende week nog niet voor te komen.

Vier verdachten

De afgelopen maanden werden vier verdachten aangehouden voor de moord op Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert. De zitting waarbij Giërmo B. op 15 januari terechtstaat vindt plaats in de extra beveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp. Het gaat om een pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling dient later.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.