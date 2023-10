OM: koerier Griekse onderwereldbankier opgepakt

Connect on Linked in

Dinsdag is er in Rijswijk een 43-jarige man aangehouden die volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vermoedelijk een koerier van een ondergrondse bankier was. Het parket denkt dat de man opereerde in het netwerk van een Griekse ondergrondse bankier die in mei werd opgepakt.

(beeld uit archief)

500 miljoen

Bij de aanhouding van vanmorgen is 20.000 euro in beslag genomen.

De Griekse ondergrondse bankier stuurde volgens het Openbaar Ministerie een koeriersnetwerk aan dat in 2020 voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. In augustus van dit jaar werd deze verdachte overgeleverd aan Nederland vanuit Griekenland.

Na onderzoek aan een bij de man in beslag genomen telefoon kwam de Taskforce Underground Banking de verdachte in Rijswijk op het spoor.

Threema

De man die dinsdag in Rijswijk is aangehouden wordt verdacht van witwassen. Hij zou in het voorjaar van 2023 tenminste een miljoen euro in opdracht van de Griek hebben verplaatst. Die stuurde zijn geldkoeriers aan via de chatapplicatie Threema.

Eerder werden al twee andere personen uit het netwerk van de Griekse ‘bankier’ aangehouden. Daarbij werd contant geld en een vuurwapen aangetroffen.

Onlangs bleek dat er op verzoek van Nederland in de Verenigde Arabische Emiraten op 26 september 2023 een andere verdachte is aangehouden in een onderzoek van de Taskforce Underground Banking.

Cruciale schakel

Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier en zijn geldkoeriers vormen een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel.