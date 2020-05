OM laat witwaszaak vallen om hoge leeftijd verdachte

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dinsdagochtend op het laatste moment een hoger beroep in een grote witwaszaak afgeblazen. Een Eindhovense ondernemer van 87 jaar zou tien miljoen hebben weggesluisd, met hulp van zijn schoonzoon, een topfiguur bij een Nederlands accountantskantoor. De ondernemer werd eerder vrijgesproken door de rechtbank, aldus het Eindhovens Dagblad.

Belastingontduiking

De rechtbank zag wel belastingontduiking maar vond niet bewezen dat het geld crimineel was. Daarmee was justitie het niet eens omdat er sprake zou zijn geweest van valsheid in geschrifte en witwassen. De officier van justitie eiste celstraffen tegen de verdachte en zijn (schoon)kinderen.

De Eindhovense ondernemer had een goedlopend verfbedrijf verkocht. Zijn schoonzoon zat in de raad van bestuur van een van de grootste accountancyfirma’s in Nederland en in het bestuur van de orde van belastingadviseurs. Hij hevelde miljoenen over naar België, en zette het vervolgens vast in de Nederlandse Antillen in een stichting. Het geld werd onzichtbaar en de kinderen konden er leningen afsluiten. De Belastingdienst merkte het in 2010 op en de FUOD startte een onderzoek. Pas in 2016 kwam het tot een rechtszaak.

De schoonzoon kreeg van de rechtbank een boete voor zijn handelwijze.

Regeling

Op zitting dinsdag bleek dat het OM (en de verdachten) hun hoger beroep hadden ingetrokken. Volgens het Eindhovens Dagblad speelde voor het OM de hoge leeftijd van de hoofdverdachte en de te lang slepende zaak hierbij een rol.

Er is een regeling getroffen waarover door partijen verder geen mededelingen over worden gedaan. De boete voor de schoonzoon blijft in stand. Het gerechtshof verklaarde het appel van beide partijen ongegrond.