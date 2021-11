OM: Leeuwarders zaten groot in cocaïne, crystal meth en amfetamine

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie Noord-Nederland hebben twee mannen uit Leeuwarden grootschalig gehandeld in cocaïne, crystal meth, amfetamine en softdrugs. Ze zijn er met nog drie anderen van verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd. Drie zitten nu nog vast. Donderdag heeft de rechtbank hen voor 90 dagen gevangen gezet.

(beeld is uit archief)

De naam van het onderzoek is “Shifter”. Het onderzoek startte op basis van door de politie onderschepte Encro- en Sky ECC-chats tussen een aantal verdachten. Die conversaties leidden naar de hoofdverdachten: een 33-jarige man uit Leeuwarden en een 51-jarige man uit Leeuwarden. Deze twee gebruikten versleutelde communicatie via eerst Encrochat en later SKY-ECC. De verkregen cryptocommunicatie in onderzoek Shifter gaat over de periode van 2020 tot en met begin 2021.

De organisatie van de vijf zou ook in Duitsland drugs hebben afgezet.

Crystal meth

De twee kochten ice (metamfetamine) van een 56-jarige verdachte uit Eindhoven. Volgens het OM blijkt uit de chats dat de verdachten onder meer overlegden over het vervoer ervan. Een vierde verdachte is een vrouw die ervan wordt verdacht dat zij deze drugs heeft vervoerd.

Het onderzoek heeft ook geleid tot informatie over de voorbereidingshandelingen voor de handel in cocaïne. Verder zouden de verdachten meerdere keren amfetamine-olie hebben verkocht. Amfetamine-olie is een grondstof voor de productie van amfetamine (speed).

De vijfde verdachte is kwam ook in beeld door analyse van de crypte-chats. Het is een 59-jarige man uit Leeuwarden is. Hij en de vrouw zijn voorlopig op vrije voeten gesteld.