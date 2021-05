OM: Limburgse moord was afrekening om schuld

Connect on Linked in

De Duitser Thomas Schwarz is op 26 november 2019 in het Limburgse dorp Bergen vermoord omdat hij geld verschuldigd zou zijn aan een Zwitserse ondernemer (foto). Dat blijkt uit informatie uit het uitleveringsdossier van één van de Amerikanen die voor de moord vastzit, dat Crimesite heeft ingezien. Er zitten nu vier mensen voor de moord in voorlopige hechtenis.

Door @Wim van de Pol

Schwarz was eigenaar van een biologische boerderij in Noord-Macedonië die financieel niet lekker draaide. Collega’s van zijn Nederlandse kantoor waarschuwden de politie op 26 november 2019 toen Schwarz niet op kantoor verscheen. Toen een collega ging checken bij de woning in Bergen ontdekte deze dat de voordeur open stond en de deurkruk met bloed was bevlekt. Binnen lag Schwarz lag dood op de vloer naast de eettafel met zijn handen en voeten vastgebonden met ijzerdraad. Een plas bloed omringde zijn lichaam en een laptop en portemonnee vol creditcards lagen vlakbij op de grond.

Uit de autopsie bleek dat Schwarz (58) een reeks diepe steekwonden aan zijn rechterbeen en arm had opgelopen en ook verschillende verwondingen aan zijn rug en ribben. Doodsoorzaak was een diepe snee in de keel.

Schuld

Justitie in Limburg denkt dat de moord op Schwarz waarschijnlijk het gevolg was van een onbetaalde schuld aan een Zwitserse investeerder, die naar verluidt, een voormalig deputy sheriff uit de staat Mississippi-sheriff en een man uit New Jersey had ingehuurd om hem uit te schakelen.

Hoofdverdachte is de 51-jarige Lukas F., de eigenaar van het bedrijf Innovation Brain, een bedrijf dat bedrijven opkoopt ‘die op de rand van het faillissement staan’ en probeert ze om te draaien, zo staat het in het uitleveringsdossier. Schwarz was eigenaar van Taurus Farms in Noord-Macedonië, vlakbij de Griekse grens, en het was bekend dat het bedrijf het moeilijk had, zo staat de documenten.

De Nederlandse autoriteiten achten het waarschijnlijk dat Schwarz en F. een zakelijke relatie hadden en dat het slachtoffer ‘mogelijk geld aan F. verschuldigd was’.

Beschermingswerk

F. zit momenteel vast in Nederland en wacht op zijn proces.

Een van de verdachten, een man uit Colorado heeft veroordelingen op zijn naam voor wapen- en drugsfeiten. Hij heeft verklaard dat hij ‘beschermingswerk’ voor F. heeft gedaan. Uit financiële gegevens blijkt dat hij 5.980 dollar van Innovation Brain kreeg overgemaakt na de moord op Schwarz.

Ongeveer een maand voor zijn dood waren er twee Engels sprekende individuen bij Schwarz in Limburg geweest, zo blijkt uit een getuigenverklaring. Toen hij zei dat hij het geld niet had, zeiden de twee dat een derde persoon ‘die niet zo vriendelijk was, terug zou komen om geld van hem te vragen’. (tekst gaat verder onder reclame)

Van der Valk

Justitie stelt dat de man uit Colorado en een andere persoon op 19 november in een Limburgs Van der Valk-hotel hebben ingecheckt, dat zou blijken uit beelden van beveiligingscamera’s. Op 25 november zouden de twee andere Amerikanen zich bij hem hebben gevoegd. Ook gsm-gegevens plaatsen de Amerikanen in deze periode in het gebied. Uit reisgegevens blijkt dat twee Amerikanen op 24 november vanaf Newark International Airport in New Jersey naar Düsseldorf zijn gevlogen. Volgens de documenten zijn de reserveringen gemaakt door de Zwitser F., slechts enkele uren voor hun vertrek.

Bloedsporen

De buren van Schwarz hebben in de ochtend van 26 november een Volkswagen Polo met een Duits kenteken zien rijden in de straat, met drie mannen. Die auto blijkt te zijn gehuurd door één van de Amerikanen. Later bleken er in de auto bloedsporen aanwezig te zijn.

Buren hebben een harde knal gehoord en mogelijk geluiden die duiden op een vechtpartij. Er zou ook een vrouw uit het huis zijn gekomen en in de Polo gestapt.

De Amerikanen verzetten zich tegen uitlevering naar Nederland