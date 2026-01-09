OM looft 10.000 euro uit voor gouden tip explosie en beschieting in Alkmaar

Zwaar beschadigd Op camerabeelden is te zien hoe een man naar de voordeur loopt en daar een brandend voorwerp neerlegt. Er ontstaat een felle steekvlam en een ontploffing in de voortuin. Kort daarna trekt de verdachte een pistool en vuurt meerdere kogels af op de woning. Niemand raakte gewond, maar het huis is door zowel de explosie als de beschieting ernstig beschadigd geraakt. De kogels zaten in meerdere muren en ruiten van de woning.

Camerabeelden

Enkele minuten vóór en na de explosie leggen camera’s een scooter met twee personen vast, onder meer in een nabijgelegen straat. Getuigen verklaren bovendien dat zij direct na de explosie en beschieting een scooter horen wegrijden. De recherche is dringend op zoek naar meer informatie over deze verdachten.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte(n).

De politie heeft woensdag aandacht aan deze zaak besteed in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH.