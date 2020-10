OM: mega-witwaszaak met diplomatieke paspoorten

Connect on Linked in

De FIOD en politie hebben dinsdagochtend vier mannen en een vrouw uit Noord-Brabant aangehouden in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. De groep was betrokken bij diamant-transacties en bezat diplomatieke paspoorten van een Afrikaans land. Sinds 06.00 zijn er invallen op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Vladimir

Er zijn in totaal meer dan 330 medewerkers op de been. Ze hebben beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Hoeveel vermogen er is gevonden en hoeveel is wit gewassen is nog onderwerp van onderzoek, maar het gaat mogelijk om vele tientallen miljoenen euro’s.

Het onderzoek is begonnen in 2017 nadat in een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken meer dan eens de namen van twee mannen (39 en 42 jaar) uit Geldrop en Veldhoven opdoken. Ze zouden zich bezighouden met het witwassen van crimineel geld, dat verdiend zou zijn met de handel in drugs. In de loop van het onderzoek “Vladimir” kwamen onder meer twee andere mannen (40 en 30 jaar) uit Nuenen en Geldrop en een vrouw (60 jaar) uit de gemeente Echt-Susteren als verdachte naar voren. Deze vijf zijn dinsdag allemaal aangehouden en in beperkingen geplaatst, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Zwitserland

Volgens het OM verliep het witwassen via verhullende internationale constructies. Het zou gaan om geld dat verdiend is met wiet- en cocaïnehandel. De organisatie bracht het geld in het financiële systeem, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de bovenwereld.

De organisatie had meerdere bedrijven in binnen- en buitenland om gelden te storten en giraal te maken, te verhullen, te investeren en te verplaatsen, aldus het OM. In het begin van het onderzoek werd duidelijk dat verdachten veelal gebruik maakten van de meer traditionele contacten en geldstromen via landen als Zwitserland en Liechtenstein.

EncroChat

Later verplaatsten de contacten en geldstromen zich via de Verenigde Arabische Emiraten, met name via Dubai, naar Afrikaanse landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de CAR, maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten konden tevens beschikken over diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook gelden vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen.

De groep maakte gebruik van EncroChat-telefoons, die door de politie zijn gekraakt.