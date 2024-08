‘OM: milde straf voor ‘waanzinnige’ capriolen bij politie-achtervolging’

Connect on Linked in

Tegen de Amsterdammer Moad B. (34), die in België een BMW stal en in een ‘waanzinnige rit’ van Antwerpen naar Amsterdam reed en een serie ongelukken veroorzaakte, eist justitie een korte celstraf, een taakstraf en tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Het Parool schrijft dat de man in de rechtszaal ‘diepe spijt’ heeft betuigd.

Doorgedraaid

In oktober vorig jaar strandde B. na zijn krankzinnige zit in de Ariana Nozemanstraat in Amsterdam-Nieuw-West. Hij vluchtte te voet, maar meldde zich de volgende dag bij de politie.

B. had heel veel geblowd, en was die dag compleet doorgedraaid, hoewel hij zelf zegt dat dit niet door het blowen was gekomen. Hij was in rouw over het overlijden van twee dochters.

200 kilometer per uur

In België stal hij rond vier uur ’s middags een BMW. Een politiehelikopter nam vervolgens waar hoe hij op de snelwegen naar en in Nederland het ene na het andere ongeluk veroorzaakte.

Op de A59 bij het Brabantse Raamsdonksveer ramde hij twee auto’s, en reed volgens de politie en getuigen tot ruim boven de 200 kilometer per uur, ook over de vluchtstrook en door de berm. Ook op de A2 bij Zaltbommel ramde hij auto’s. Daar stapte hij over in een Honda, waarvan hij eerst de bestuurder eruit had gesleurd. In Amsterdam beroofde hij opnieuw iemand van zijn auto, ditmaal onder bedreiging van een mes.

Toerekeningsvatbaar

Een psycholoog achtte B. ondanks alles volledig toerekeningsvatbaar.

B. is met hulp van familie bezig te herstellen, en heeft een baan en een zwangere echtgenote, met wie hij nog drie kinderen heeft.

Hij bracht drie maanden door in voorlopige hechtenis. De officier van justitie wil hem niet terugsturen naar de cel, en eist naast de drie maanden nog 15 maanden voorwaardelijke straf, naast een taakstraf van 240 uur en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.