OM: opdrachtgever Poolse drugsmokkelaars aangehouden

De rechter-commissaris van de Haagse rechtbank heeft donderdag het voorarrest van twee verdachten in een grote cocaïnezaak met 14 dagen verlengd: een 48-jarige man uit Zegveld en een 41-jarige Rotterdammer. De man uit Zegveld wordt verdacht van het voorhanden hebben van een grote partij cocaïne, de Rotterdammer van de in- en uitvoer van drugs.

Race-auto’s

De twee zijn op maandag 26 oktober aangehouden in een internationale actie van de politie. De aanhoudingen zijn een vervolg op arrestaties in juli van een aantal Poolse drugsverdachten, die drugs zouden smokkelen in reservebanden.

De man uit Zegveld wordt ervan verdacht zijn bedrijfsloods in Alphen aan den Rijn beschikbaar te hebben gesteld voor de opslag van drugs. De loods en zijn woning zijn onderzocht. Daarbij zijn onder andere een boot, een motor en twee race-auto’s in beslag genomen.

De Rotterdammer zou opdrachtgever voor de drugssmokkel zijn. Twee van zijn woningen zijn maandag doorzocht. Daarbij is onder meer twee miljoen euro in cash gevonden en in beslag genomen. Op zeven woningen van verdachten is conservatoir beslag gelegd.

Uitzendbureau

Verder is in Bodegraven een uitzendbureau doorzocht. Verschillende Poolse verdachten hebben hier op de loonlijst gestaan en pleegden volgens het Openbaar Ministerie criminele activiteiten, vermoedelijk vanuit het bedrijf. Het uitzendbureau wordt als rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk gesteld en verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen. Ook het UWV en Inspectie SZW doen onderzoek naar mogelijke misstanden.

Daarnaast zijn meerdere panden in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Bodengraven-Reeuwijk gecontroleerd. Het betroffen zowel woningen als bedrijven. De controle was erop gericht om eventuele misstanden rond huisvesting van onder andere arbeidsmigranten aan het licht te brengen. Hiervan zijn bestuurlijke rapportages opgesteld, die binnen de gemeenten worden getoetst. Eventuele boetes worden niet uitgesloten.

Polen

In Polen zijn maandag acht doorzoekingen gehouden en een aanhouding verricht. In Kroatië is beslag gelegd op een villa. Ook op andere plekken in Europa is beslag gelegd op vermogen en onderzoek gedaan naar opslaglocaties.

In Nederland is de actie ingezet als een brede, integrale actie waarbij tegelijkertijd meerdere overheden zoekingen uitvoeren en controles verrichten onder de noemer ‘een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit’. Het gaat daarbij om de Belastingdienst, de gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden, de Inspectie SZW, politie, RIEC, UWV en Openbaar Ministerie.