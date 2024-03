OM: overval op vakantiepark was gewelddadige incasso

Connect on Linked in

Tegen drie mannen heeft het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank in Den Bosch twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor een gewelddadige woningoverval eind 2022 op een vakantiepark in Hooge Mierde. Volgens de officier van justitie was de overval het gevolg van een schuld die het slachtoffer had bij de verdachten.

Vingers

De officier noemt het ‘onacceptabel’ dat de verdachten voor eigen rechter gingen spelen.

Drie mannen drongen in de ochtend van 8 december 2022 een chalet op het park binnen. De bewoner werd bedreigd met een mes. De mannen dreigden om zijn vingers eraf te snijden. Ook is hij meerdere keren geslagen.

Korte tijd later gingen de daders er met een aantal big shoppers vandoor met daarin een telefoon, kleding, schoenen, horloges, flessen parfum en de Playstation van het slachtoffer.

De bewoner bleef achter met onder meer een dik oog en een hoofdwond.

Conflict

Twee mannen zijn nog diezelfde ochtend in de buurt aangehouden. De derde verdachte is een paar maanden later in Spanje aangehouden en overgeleverd aan Nederland.

Zowel de verdachten als het slachtoffer hebben volgens het Openbaar Ministerie niet alles verteld in hun verklaringen. Daarom is het precieze motief van de overval niet helder geworden.

Het OM denkt dat er een conflict speelde over drugs en geld.

Alle verdachten kregen ook een voorwaardelijke straf van en jaar met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.